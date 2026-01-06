امکان ریزش بهمن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش محسوس دما در روزهای اخیر گفت: با توجه به این شرایط جوی، احتمال ریزش بهمن در نواحی مرتفع، برفگیر و مناطقی که انباشت برف دارند، دور از انتظار نیست و لازم است کوهنوردان و ساکنان این مناطق هشدارها را جدی بگیرند.
وی افزود: پیشبینیها نشان میدهد تا پایان هفته، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز انتظار میرود.
نوروزی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ترددهای غیرضروری در ارتفاعات گفت: تغییرات دمایی در این فصل میتواند پایداری برف را کاهش دهد و شرایط را برای وقوع بهمن فراهم کند، بنابراین رعایت نکات ایمنی برای حفظ جان شهروندان ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین از دستگاههای امدادی و مدیریت بحران خواست آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی داشته باشند و افزود: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع میتواند نقش مهمی در کاهش خسارات و پیشگیری از حوادث ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانههای پایش جوی بهصورت مستمر وضعیت آبوهوا را رصد میکنند و آخرین اطلاعات از طریق رسانهها و درگاههای رسمی هواشناسی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
