به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست صبح دوشنبه در مجمع سالیانه هیأت وزنه‌برداری استان با اشاره به پیشینه درخشان این رشته ورزشی اظهار کرد: وزنه‌برداری استان اردبیل همواره یکی از پایه‌های اصلی افتخارآفرینی ورزش کشور بوده و قهرمانانی همچون حسین رضازاده، انوشیروانی، محمدپور و دیگر نام‌آوران این رشته، جایگاه وزنه‌برداری ایران را در جهان تثبیت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز نیز نسل جدیدی از وزنه‌برداران نوجوان دختر و پسر در استان در حال رشد و افتخارآفرینی هستند، افزود: این ظرفیت ارزشمند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در وزنه‌برداری نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ورزش استان اردبیل است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: تلاش داریم تالار تخصصی وزنه‌برداری شهرستان پارس‌آباد را در ماه‌های آینده افتتاح کنیم تا زمینه مناسبی برای تمرین، استعدادیابی و پرورش قهرمانان آینده فراهم شود. این پروژه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح فنی وزنه‌برداری شمال استان داشته باشد.

عوض نخست با تأکید بر نقش مدیریت محلی در پایداری این موفقیت‌ها تصریح کرد: مسئولان محلی شهرستان‌ها باید تعمیر، تجهیز و نگهداری سالن‌های ورزشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. زیرساخت مناسب، شرط اصلی تداوم افتخارآفرینی و حفظ انگیزه ورزشکاران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان از هیأت وزنه‌برداری و برنامه‌های توسعه‌ای آن حمایت می‌کند و انتظار می‌رود با هم‌افزایی میان هیأت‌ها، مربیان، ورزشکاران و مدیران شهرستانی، شاهد تداوم درخشش وزنه‌برداری اردبیل در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.