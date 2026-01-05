سند آمایش ورزش استان اردبیل وارد مرحله عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین و تصویب سند آمایش ورزش استان اظهار کرد: این سند با بهرهگیری از اطلاعات جامع و کلی استان و با رویکردی علمی و کارشناسی، وضعیت ورزش استان را در قالب ۱۲ شهرستان و در چهار بخش اصلی شامل ورزشهای بنیادی، همگانی، تربیتی و قهرمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
وی افزود: سند آمایش ورزش استان پس از بررسیهای تخصصی و کارشناسی، ابتدا در شورای عالی ورزش استان به تصویب رسید و سپس با تأیید وزارت ورزش و جوانان، در دستور کار شورای برنامهریزی استان اردبیل قرار گرفت که با طرح و بررسی نهایی در این شورا، زمینه ورود آن به مرحله عملیاتی و اجرایی فراهم شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل هدف اصلی از تدوین این سند را ایجاد تعادل و توازن در توسعه زیرساختهای ورزشی استان عنوان کرد و گفت: این سند نقشه راه توسعه ورزش استان در سالهای آینده محسوب میشود و با هدایت صحیح منابع و سرمایهها، زمینه توسعه پایدار ورزش بهویژه در بخش ورزش حرفهای و قهرمانی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: آیندهنگری در توسعه ورزش استان از مهمترین ویژگیهای سند آمایش است، بهگونهای که با اجرای آن امکان شناسایی رشتههای ورزشی مستعد در سطح شهرستانها، تشخیص ظرفیتهای اداری و نهادی، استفاده از پتانسیل سایر دستگاهها و همچنین جذب و هدایت سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه ورزش بهصورت هدفمند فراهم خواهد شد.
نخست با اشاره به اسناد فرادستی خاطرنشان کرد: بر اساس دو سند فرادستی مصوب سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ و جمعبندی سند آمایش مصوب فعلی استان اردبیل، این استان در حوزه سرمایهگذاری در گردشگری سلامت و ورزشهای زمستانی از بهترین ظرفیتها و شرایط برخوردار است که میتواند زمینه حضور مؤثر سرمایهگذاران در این بخشها را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق و مرحلهای سند آمایش ورزش استان اردبیل، علاوه بر توسعه متوازن ورزش، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه ورزش استان در سطح ملی خواهد داشت و این ادارهکل با تمام توان از اجرای این سند حمایت میکند.
