۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

توسعه گسترده تجدیدپذیرها در گرو حل مسئله مالی و ارائه تسهیلات

مشاور عالی وزیر نیروگفت: مهمترین موضوع برای توسعه گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر حل مسئله مالی و ارائه تسهیلات است و همه ارکانی که به نوعی درگیر این مسئله هستند در تلاشند که این مشکل را حل کنند.

محسن بختیار مشاور عالی وزیر نیرو در امور بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید رشد و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور را داشته باشیم و امید می‌رود در آینده کسب و کار خوبی برای مردم در این حوزه اتفاق بیفتد

وی در پاسخ به این سوال که برای ارائه تسهیلات چه تدابیری در نظر گرفته شده است، توضیح داد: مهمترین موضوع برای توسعه گسترده انرژی‌های تجدید پذیر حل مسئله مالی و ارائه تسهیلات است و همه ارکانی که به نوعی درگیر این مساله هستند در تلاشند که این مشکل را حل کنند.

مشاور عالی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در رابطه علت عدم ورود چینی‌ها برای ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر به جای پول‌های بلوکه شده ایران، گفت: کشور چین در زمره اولین کشورها در تکنولوژی تجدید پذیر است و بیش از ۵۰ درصد ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های چین تجدید پذیر است.

بختیار ادامه داد: در چین بیش از ۱۲۰۰ گیگابایت نیروگاه خورشیدی نصب شده است که نشان دهنده آن است که چین با فاصله نسبت به سایر کشورها در این تکنولوژی قرار دارد و طبیعتاً همه کشورها برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در حوزه تجدیدپذیرها به این کشور مراجعه می‌کنند.

وی افزود: ما به واسطه اینکه چین سکان دار توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است ارتباطات مناسبی با چین داریم و شرکت‌های داخلی با شرکت‌های چینی ارتباطات خوبی برقرار کرده‌اند تا بتوانیم از این طریق از ظرفیت چینی‌ها و انتقال تکنولوژی پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی بهره مند شویم و زمینه تثبیت این تکنولوژی را در کشور فراهم کنیم.

مشاور عالی وزیر نیرو در رابطه با واردات پنل‌های بی کیفت به جای مطالبات کشور خاطر نشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود چنین چیزی وجود ندارد و آن چیزی که من اطلاع دارم در حال ورود بهترین تکنولوژی هستند و ضوابطی تدوین شده که هر کس نسبت به واردات این تجهیزات اقدام می‌کند حتماً باید آن ضوابط را به لحاظ تکنولوژی رعایت کرده باشد.

فاطمه صفری دهکردی

