توسعه گسترده تجدیدپذیرها در گرو حل مسئله مالی و ارائه تسهیلات

محسن بختیار مشاور عالی وزیر نیرو در امور بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید رشد و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور را داشته باشیم و امید می‌رود در آینده کسب و کار خوبی برای مردم در این حوزه اتفاق بیفتد

وی در پاسخ به این سوال که برای ارائه تسهیلات چه تدابیری در نظر گرفته شده است، توضیح داد: مهمترین موضوع برای توسعه گسترده انرژی‌های تجدید پذیر حل مسئله مالی و ارائه تسهیلات است و همه ارکانی که به نوعی درگیر این مساله هستند در تلاشند که این مشکل را حل کنند.

مشاور عالی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در رابطه علت عدم ورود چینی‌ها برای ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر به جای پول‌های بلوکه شده ایران، گفت: کشور چین در زمره اولین کشورها در تکنولوژی تجدید پذیر است و بیش از ۵۰ درصد ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های چین تجدید پذیر است.

بختیار ادامه داد: در چین بیش از ۱۲۰۰ گیگابایت نیروگاه خورشیدی نصب شده است که نشان دهنده آن است که چین با فاصله نسبت به سایر کشورها در این تکنولوژی قرار دارد و طبیعتاً همه کشورها برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در حوزه تجدیدپذیرها به این کشور مراجعه می‌کنند.

وی افزود: ما به واسطه اینکه چین سکان دار توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است ارتباطات مناسبی با چین داریم و شرکت‌های داخلی با شرکت‌های چینی ارتباطات خوبی برقرار کرده‌اند تا بتوانیم از این طریق از ظرفیت چینی‌ها و انتقال تکنولوژی پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی بهره مند شویم و زمینه تثبیت این تکنولوژی را در کشور فراهم کنیم.

مشاور عالی وزیر نیرو در رابطه با واردات پنل‌های بی کیفت به جای مطالبات کشور خاطر نشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود چنین چیزی وجود ندارد و آن چیزی که من اطلاع دارم در حال ورود بهترین تکنولوژی هستند و ضوابطی تدوین شده که هر کس نسبت به واردات این تجهیزات اقدام می‌کند حتماً باید آن ضوابط را به لحاظ تکنولوژی رعایت کرده باشد.