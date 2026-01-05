کوروش گنجی با تشریح برنامه این رقابت‌ها به خبرنگار مهر گفت: نوزدهمین دوره سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور با حضور ۸ تیم جمعه ۱۲ آذرماه آغاز شد، یک مرحله دیگر نیز بهمن ماه خواهیم داشت و مرحله سوم و پایانی هم سال آینده برگزار می‌شود. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، رقابت‌ها به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و تیم‌ها در هر مرحله سه بازی خواهند داشت.

وی ادامه داد: خدا را شکر تمام کاراته کاهای با کیفیت و ملی پوشان در تیم‌های مختلف حضور دارند، رقابت‌هایی سطح بالایی را شاهد هستیم و این طور نیست که یک تیم خاص از پیش قهرمان است. رقابت‌های حساسی را پیش رو خواهیم داشت.

گنجی در خصوص شرایط سالن کبکانیان گفت: با توجه به شرایط موجود رقابت‌های انتخابی تیم ملی در همین سالن برگزار کردیم و اکنون هم که شاهد مسابقات سوپر لیگ هستیم. خانه کاراته در حال ساخت است، ولی در شرایط فعلی از پتانسیل موجود بهترین بهره را بردیم. البته تا حد ممکن برخی اصلاحات از جمله سالن گرم کردن کاراته کاها، تجهیز نور سالن، اجرای طرح‌هایی جهت زیبا سازی در سالن کبکانیان صورت گرفته است تا حداقل حرکتی در جهت رفاه حال ورزشکاران، مربیان و داوران صورت گیرد.

رئیس سازمان لیگ در مورد استفاده از تجهیزات جدید داوری در قضاوت‌ها گفت: کلیه مسابقات جهانی و آسیایی در حال حاضر با سیستم جدید الکترونیکی قضاوت می‌شود و ما موفق شدیم با استفاده از دانش مهندسان جوان کشورمان، این سیستم روز داوری دنیا را در داخل کشور بومی سازی کرده و با هزینه خیلی کمتر از سیستمی که فدراسیون جهانی در اختیار کشورها قرار می‌دهند، استفاده کنیم. البته ایرادات کوچکی هست که در هر دوره رقابت رفع می‌شود. بهره گیری از این فناوری باعث می‌شود هم داوران با جدیدترین سیستم داوری بیشتر آشنا شوند و هم کاراته کاها به این نوع قضاوت عادت کنند.

گنجی در پایان در مورد پاسخ اعتراض تیم بیمه تعاون گفت: با توجه به دوپینگ کاتاروی ترکیه این تیم و شرایط آن زمان و مکاتبه با فدراسیون جهانی قرار شد، امتیازات این کاراته کا گرفته شود. همین موضوع باعث شد، قهرمان لیگ تغییر کند. بعد از آن دوباره اعلام شد که امتیازات کاتارو محاسبه نشود، بازهم با WKF مکاتبه کردیم که تا کنون پاسخی دریافت نکردیم اگر این اتفاق بیفتد، کاپ قهرمانی را به بیمه تعاون می‌دهیم. ولی تا این لحظه پاسخی دریافت نکردیم.