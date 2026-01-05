به گزارش خبرگزاری مهر؛ با حکم امیدرضا شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان تهران پوشاک تهران و رئیس انجمن ملی حمایت از زنجیره صنایع پوشاک و توسط حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف، محمد سلیمی، بهسمت مشاور رسانهای و امور تبلیغاتی اتحادیه پوشاک منصوب شد.
براساس این گزارش، اعطای این حکم در حضور سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت و امیدرضا شیرازی رئیس انجمن ملی حمایت از زنجیره صنایع پوشاک و دکترحمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف انجام شد.
این انتصاب با توجه به تخصص رسانهای و سابقه گسترده و درخشان محمد سلیمی در حوزه مد، سبک زندگی و رسانههای نوین صورت گرفت.
متن حکم به شرح زیر است؛
احتراماً با توجه به تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان مشاور رسانهای و امور تبلیغاتی این اتحادیه منصوب میشود. امید است در سایه عنایت الهی و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود و همکاری فرهیختگان و متخصصین امر، حداکثر تلاش خود را در جهت تحقق اهداف پیشبینیشده مصروف کنید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
محمد سلیمی، متولد ۱۳۶۲ در تهران و فارغالتحصیل رشته ارتباطات با گرایش روابط عمومی است. وی مؤسس و مدیر شبکه «لباس تیوی» بوده و سابقه فعالیت مؤثر در حوزه تلویزیون، رسانههای نوین، برنامهسازی و فیلمسازی را در کارنامه خود دارد.
توسعه شبکه «لباس» به زیستبوم «لباس زندگی، مد و سرگرمی» با تولید برنامهها و محتوای مدرن، هوشمند و ایرانی، جریانسازی نسل نو رسانه، بهرهگیری از ظرفیت برنامهسازان و کانون مجریان رسانههای دیداری، از جمله محورهای اصلی افق جدید مدیریت رسانهای محمد سلیمی و همکاران همراه متخصص وی ذکر شده است.
همچنین با توجه به گستره نگرش و فعالیتهای وی در حوزه رسانه، این انتصاب میتواند زمینهساز تعامل هرچه بیشتر رسانهها و هنرمندان با ویژندها و برندها، مدیران کسب وکارهای حوزه سبک زندگی، تولیدکنندگان، طراحان، فروشندگان، شبکههای فروش آنلاین، بسترهای تبلیغاتی، سکوهای نوآورانه، استارتاپهای مد و دیزاین، مدپژوهی و سایر فعالان حرفهای حوزه مد و سبک زندگی کشور شود.
نظر شما