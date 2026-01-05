اهداء نشان افتخار جوان برتر سال ایران به خانواده مرزبان شهید لودابی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: لیلا کشاورزی، نخبه علمی و ورزشی کشور، به پاس ایثار سرگرد شهید رحیم مجیدی‌مهر، مرزبان فداکار بانه اهل کهگیلویه و بویراحمد، نشان افتخار و مدال‌های جهانی خود را به خانواده ایشان اهدا کرد.

پیوند افتخار علمی با امنیت مرزها

لیلا کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اقدام خودش مبنی بر اهدای نشان «جوان برتر سال» و مدال‌های جهانی‌تان به خانواده شهید مجیدی‌مهر، گفت: حقیقت این است که هر دستاورد و افتخاری که کسب می‌کنیم، ثمره امنیت و آرامشی است که مردان بزرگ این سرزمین، از جمله مرزبانان غیور، با نثار جان خود برای ما به ارمغان می‌آورند.

وقتی خبر شهادت، وظیفه آفرین می‌شود

وی اظهار کرد: وقتی خبر شهادت سرگرد رحیم مجیدی‌مهر را که در سرمای شدید و کولاک حین پایش نوار مرزی در بانه به شهادت رسیدند، شنیدم، احساس کردم وظیفه دارم تا با زبان خود قدردان این ایثار باشم و اهدا این نشان و مدال‌ها، کمترین کاری است که می‌توانم در قبال عظمت و فداکاری این شهید والامقام و صبر خانواده معززشان انجام دهم.

پیام قدردانی جامعه نخبگان به مرزبانان وطن

این جوان برتر هدف از این اقدام را قدردانی جامعه علمی و ورزشی از محافظان وطن عنوان کرد.

هیچ افتخاری هم‌سنگ یک لحظه فداکاری نیست

وی با اشاره به اینکه این نشان با رأی و اعتماد مردم شریف ایران در بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی به بنده تعلق گرفت برایم بسیار ارزشمند و سنگین بود، ادامه داد: هیچ‌یک از این افتخارات، هم‌سنگ یک لحظه فداکاری شهیدان مرزبان نیست و تصمیم گرفتم این افتخار را نه برای خود، بلکه برای خانواده‌ای ماندگار کنم که فرزندشان در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی، جان خود را فدای امنیت کشور کردند.

ترویج فرهنگ قدردانی از ایثارگری

کشاورزی تصریح کرد: پیش از این نیز در سال ۱۴۰۳ جوایز خود را در مراسم گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرایم مالی غیرعمد اهدا کرده بودم، و این بار نیز رسالت خود دیدم که با این اقدام، فرهنگ قدردانی از ایثارگری را ترویج دهم.

ادای احترام بر مزار مرزبان شهید

وی حضور مسئولان در بین خانواده این مرزبان شهید را نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه مرزبانان و شهدا نزد مسئولین کشور دانست و گفت: بنده که اهل نورآباد ممسنی استان فارس هستم، به همراه مسئولان بر مزار شهید مجیدی‌مهر در روستای شهید دانشی لوداب حضور یافتم تا در کنار همسر و فرزندان این شهید بزرگوار، ادای احترام کنیم.

میثاق دوباره با آرمان‌های شهدا؛ نماد امنیت خاموش

این مراسم، علاوه بر اهدای نشان، یک میثاق دوباره با آرمان‌های شهدا بود، سرگرد مجیدی‌مهر که هشتم دی ماه امسال به شهادت رسیدند، نماد تمام مرزبانان شجاعی هستند که در سکوت، امنیت ما را تضمین می‌کنند و این حرکت، قدردانی تمام ملت ایران از خانواده مرزبانان است.