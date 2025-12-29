شهادت مرزبان کهگیلویه‌ و بویراحمدی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ستوانیکم رحیم مجیدی مهر، معروف به «پیل افکن»، مرزبان فداکار کهگیلویه و بویراحمد، در جریان انجام مأموریت حفاظت و پایش مرزهای کشور در مناطق مرزی شهرستان بانه در استان کردستان، بر اثر شرایط جوی سخت و کولاک شدید گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این مرزبان شجاع اهل منطقه لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد بود که با از خودگذشتگی و فداکاری، امنیت مرزهای کشور را تضمین می‌کرد.

جانفشانی او در راه حفاظت از مرزهای میهن، نمونه‌ای از ایثار و پایمردی نیروهای مرزبانی کشور است.

با شهادت ستوانیکم مجیدی مهر، جامعه مرزبانی کشور بار دیگر شاهد از دست دادن فرزندانی وفادار به وطن شد که با شجاعت و اخلاص در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی ایستادگی می‌کنند.

مسئولان استانی و کشوری ضمن تسلیت به خانواده این شهید والامقام، بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره او و دیگر شهدای مرزبانی تأکید کردند.