خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با انتشار خبر شهادت «رحیم مجیدی‌مهر» مرزبان فداکار کهگیلویه و بویراحمدی در سرمای مرزهای بانه کردستان، شبکه‌های اجتماعی در گوشه گوشه کشورمان، سرشار از اندوه و افتخار شد.

هزاران کاربر، از مردم عادی تا چهره‌های فرهنگی و هنری، با پیام‌ها و تصاویر احساسی از مردی نوشتند که سادگی‌اش دل‌ها را تسخیر کرد و سکوتش، فریادی از عشق به وطن بود.

خبری کوتاه اما سنگین در فضای مجازی پیچید؛ رحیم مجیدی‌مهر، مرزبان جوان و اهل کهگیلویه و بویراحمد، در سرمای استخوان‌سوز ارتفاعات بانه به شهادت رسید.

در چند ساعت، خبر او دل میلیون‌ها ایرانی را لرزاند و شبکه‌های اجتماعی را به دفتر بزرگ یادبود یک سرباز وطن بدل کرد، دفتری که در آن، واژه‌ها از غیرت لبریز بودند.

سیل پیام‌های همدردی و افتخار

کاربران ایرانی در پلتفرم‌هایی چون «ایکس»، «اینستاگرام» و «تلگرام» با انتشار پست‌هایی پر از عشق و احترام، یاد این شهید مرزبان را گرامی داشتند.

یکی از کاربران نوشت:

«قهرمان ما تویی؛ که در سرما یخ زدی تا ما در گرما آرام بگیریم.»

دیگری تصویری از لحظه در آغوش گرفتن فرزند کوچک شهید در کنار پدرش منتشر کرد و نوشت:

«پیکر یخ‌زده‌اش را پیدا کردند، اما هنوز عکس پسرش در دستش بود…»

واکنش چهره‌های هنری و اجتماعی

چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری نیز در این موج احساسی شریک شدند. یکی از بازیگران مطرح کشور در پستی نوشت:

«قهرمان واقعی، گاهی نه روی پرده سینما، که در ارتفاعات بانه و در دل برف معنا پیدا می‌کند.»

روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی نیز با یادداشت‌هایی در شبکه‌های خود، این همدلی را نشانه‌ای از پیوند مردمی با مدافعان امنیت دانستند؛ نشانه‌ای از اینکه جامعه همچنان قدر ایثار را می‌داند.

هشتگ‌هایی که نماد شدند

تنها چند ساعت پس از اعلام خبر، هشتگ‌های #رحیم_مجیدی_مهر و #قهرمان_بی‌ادعا در صدر ترندهای ایرانی قرار گرفتند.

کاربران با طراحی پوسترها، شعرهای کوتاه و ویدئوهای احساسی یاد او را زنده نگاه داشتند؛ حتی برخی شاعران نوشتند که «برف‌های بانه نیز از گرمای ایمانش شرمسار شدند.»

پیوند امنیت و عشق مردمی

تحلیل پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد ترکیبی از درد و غرور در احساس عمومی مردم حاکم بود؛ سوگ از رفتن مرزبان مهربانی چون مجیدی‌مهر، و غرور از داشتن فرزندانی چنین وفادار و بی‌ادعا.

موج گسترده همدلی نشان داد که پیوند میان مردم و مرزبانان امنیت کشور، نه بر ترس یا وظیفه، بلکه بر عشق و اعتماد استوار است.

یاد قهرمانی که جاودانه شد

رحیم مجیدی‌مهر دیگر فقط نامی در خبرها نیست؛ او نمادی است از فداکاری نسل امروز.

مردی از دل کوهستان، که میان کولاک و برف، با عکسی در دست و عشقی در دل، ایستاد تا «امنیت» زنده بماند.

اکنون، نام او در دل‌ها ماندگار است، چراغی فروزان در مسیر ایمان، فداکاری و انسانیت.