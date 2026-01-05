به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در موافقت با مفاد آن، گفت: نمی‌توان گفت در کلیات بودجه هیچ اشکالی وجود ندارد و قطعاً دغدغه‌های درستی پیرامون آن وجود داشته که در زمان بررسی جزئیات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بنابراین ما باید به کلیات آن رأی موافق دهیم و اصلاحات لازم را در زمان بررسی جزئیات اعمال کنیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امسال دولت دقت لازم را داشته است که بودجه را واقعی کند و اعداد و ارقام و درآمدهای غیرواقعی در آن ترسیم نکرده که ناچار به خلق پول توسط بانک مرکزی شوند که باعث افزایش تورم می‌شود.

وی یادآور شد: سال گذشته در بودجه یک میلیون و ۸۲۰ بشکه نفت پیش بینی شده بود که دولت امسال آن را به حدود یک میلیون و ۷۷۲ بشکه رسانده است که همه منابع آن در اختیار دولت نیست، همچنین نرخ فروش نفت در سال گذشته ۶۳ دلار پیش بینی شده بود که امسال به ۵۴ دلار رسیده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: شاید برخی معتقد باشند عدد مالیات بالا پیش بینی شده است اما دولت ۲۷۳۰ هزار میلیارد پیش بینی کرده است و ۲ درصد ارزش افزوده‌ای که افزایش داده بود نیز مبلغ ۱۷۰ همت برای کالابرگ پیش بینی شده بود که ما در کمیسیون تلفیق این ۲ درصد افزایش مالیات را حذف کردیم همچنین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید در سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد و اگر دولت امسال ۲۷۳۰ پیش بینی کرده سهم تولید ناخالص باید به ۷.۴ می‌رسید که امکان پذیر نیست و اگر ۳,۷۰۰ میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده بود به آنچه در قانون برنامه پیش بینی کردیم می‌رسید.

وی افزود: دولت برای بودجه شرکت‌های دولتی ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده یعنی حدود ۴۰ درصد در بخش درآمدی افزایش داریم ضمن اینکه درآمدهای دولت ۲ بخش است که مجموعاً با درآمدهای اختصاصی ۱۱ درصد افزایش داشته است.

لاهوتی خاطرنشان کرد: نکته مثبت بودجه تراز عملیاتی آن است کما اینکه امسال هزینه‌های ما ۴ هزار و ۱۷ همت است که ۳ هزار و ۴۰۰ همت از محل منابع عمومی یعنی مالیات و درآمدهای دولت تأمین می‌شود بنابراین در این بخش ۳۲ درصد کاهش تراز داریم.

وی بیان کرد: در جداول دیگر همچون هدفمندی نیز ۱۲۶۷ همت پیش بینی شده که منابع و مصارف آن شفاف شده است، همچنین ۱۴۰۰ همت جدول جمعی خرجی است و کل درآمدهای نفتی امسال ۸.۸ میلیارد دلار است که دولت همه را به کالاهای اساسی اختصاص داده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در بودجه پرداختن به حلقه آخر یعنی مصرف کننده به جای حلقه اول زنجیره است که باعث جلوگیری از فساد و رانت می‌شود.

لاهوتی افزود: برخی به اشتباه گفته‌اند بودجه عمرانی پیش بینی نشده است و این در حالی است که امسال ۶۰۰ همت در بودجه عمومی در تملک دارایی سرمایه‌ای، ۱۲۴ همت در درآمد اختصاصی، ۹۰ همت در جمعی و خرجی، ۱۳۰ همت در مولدسازی برای این بخش آمده و در مجموع ۹۴۴ همت برای کارهای عمرانی پیش بینی شده است. همچنین به رغم تمایل دولت برای واردات بنزین مبلغ ۶.۵ میلیارد دلار برای این بخش پیش بینی شده که باید با صرفه جویی مانع از واردات این میزان بنزین شویم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال گذشته ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بود اما امسال دولت ۴۰ میلیون پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارکنان را که باید متناسب با نرخ تورم باشد افزایش ۲۰ درصدی به صورت پلکانی برای آن پیش بینی کردیم یعنی از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۵۰ میلیون تومان ۴۰ درصد به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت، همچنین برای بدهی تأمین اجتماعی ۱۷۰ همت، متناسب سازی ۲۵۲ همت، صندوق‌های بازنشستگی که ابرچالش آینده هستند ۵۹۰ همت و رتبه بندی معلمان و رشد ۴۰ درصدی برای مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و حدود ۴۶ درصد برای حوزه درمان، ۲۰ درصد برای سربازان پیش بینی شده است و حداقل حقوق‌ها نیز به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است