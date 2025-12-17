  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۳

لاهوتی: بودجه کالاهای اساسی و مدیریت تورم در اولویت مجلس است

لاهوتی: بودجه کالاهای اساسی و مدیریت تورم در اولویت مجلس است

لنگرود- نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به اختصاص ۱۲ میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی گفت: مدیریت تورم، بودجه کالاهای اساسی و واگذاری تصدی‌ها از اولویت‌های مجلس است.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۲ میلیارد یورو اختصاص یافته است، گفت: امیدواریم لایحه بودجه به زودی تقدیم مجلس شود و بررسی‌ها انجام شود تا سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت با واقعیت‌های معیشتی مردم همخوانی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، مدیریت تورم و ثبات اقتصادی از اولویت‌های مجلس است. تجربه ۵۰ سال گذشته نشان داده که مردم حافظ انقلاب هستند و تصمیمات باید در راستای منافع آنان اتخاذ شود.

افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌ها

لاهوتی درباره سیاست دولت در خصوص بنزین گفت: تصمیم دولت کارشناسی است. سهمیه‌ها برای اقشار متوسط حفظ شده و مدیریت مصرف خودروهای گران‌قیمت و مناطق آزاد با هدف عدالت انجام شده است. هدف، تأمین درآمد دولت و کاهش فشار بر مردم است.

وی افزود: با وجود افزایش قیمت‌ها، کاهش مصرف بنزین پیش‌بینی نمی‌شود و مردم باید با سیاست دولت همراهی کنند.

واگذاری تصدی‌های دولتی به شوراها و شهرداری‌ها

نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره تصدی‌گری دولت توضیح داد: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، آن دسته از تصدی‌های دولت که قابلیت واگذاری دارند، باید به شوراها و شهرداری‌ها منتقل شوند. شورای عالی استان‌ها مسئول شناسایی تصدی‌ها و فراهم کردن مسیر قانونی برای واگذاری است. این اقدام به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش ظرفیت تصمیم‌گیری محلی کمک می‌کند.

فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و دسترسی مردم

وی در خصوص محدودیت دسترسی مردم به پیام‌رسان‌ها نیز گفت: هیچ‌کس به طور کامل از پیام‌رسان‌ها محروم نیست، اما تفاوت میان مسئولان و مردم وجود دارد. لازم است راهکاری قانونی و مناسب برای استفاده مردم از پیام‌رسان‌ها فراهم شود تا محدودیت‌های غیرضروری برداشته شود.

لاهوتی تأکید کرد: مجلس با پیگیری بودجه، مدیریت تورم، اصلاح سیاست‌های بنزینی، واگذاری تصدی‌ها و بازنگری در قوانین فیلترینگ، تلاش می‌کند سیاست‌های دولت با عدالت و منافع مردم هماهنگ شود و شرایط زندگی و معیشت مردم بهبود یابد.

کد خبر 6692235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها