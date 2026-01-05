صباغیان: پرداخت یارانه به حلقه آخر در بودجه سال آینده شفاف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس است در گذشته این بودجه به دولت برگشته و اصلاحات ان را خود دولت پاسخگو بود اما الان این موضوع گردن مجلس است و دلیل دوم بحث یارانه است. دولت می‌گوید ما یارانه را از ابتدای حلقه بر می‌داریم و به حلقه آخر می‌دهیم و این موضوع شفاف نیست چراکه مشکل در ابتدای حلقه وجود دارد که ابتدای حلقه مدلل‌ها، جزاری‌ها و آدم‌های قدرتمند هستند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: بحث ارزش پول نیز مطرح است. در زمان احمدی نژاد مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شد که بسیار خوب بود ولی این مبلغ همراه تورم رشد نکرد. دولت‌هایی که مسئولیت نداشتند، متأسفانه این مبلغ را نگه داشتند.

وی افزود: متأسفانه نظارت در کشور وجود ندارد چراکه این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد همچنین بحث کاهش وابستگی به نفت و هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌ها باید بر پایه مالیات باشد. اما متأسفانه اقدامات لازم صورت نمی‌گیرد و باعث ناترازی می‌شود. شما خواهید دید که در سال آینده هزینه‌های جاری بیشتر شده، هزینه‌های عمرانی کاهش یافته ولی شعارها مانده است.

صباغیان بافقی بیان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد بودجه در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است که اکثراً هم زیان ده هستند و حیاط خلوتی برای حقوق‌های نجومی است باید این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا اقتصاد کشور رشد کند.

وی اضافه کرد: باید بحث مدیریت جامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرد. در حال مشاهده می‌شود که هر ارگانی، کار خود را در شهر انجام می‌دهد و یک متولی واحد ندارند که این امر باعث هدر رفت بودجه می‌شود و دولت باید با ورود به این موضوع، یک متولی را مدنظر بگیرد تا بتواند از هدر رفت بودجه‌ها جلوگیری کند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: قانون مولدسازی به کجا رسید. چرا گزارشی در موضوع مولد سازی به نمایندگان مجلس ارائه نمی‌شود. علیرغم بدهی قبلی اوراق، شما آینده را می‌فروشید. مگر آدم ورشکسته وقتی چک می‌کشد، موفق خواهد شد؟ باید امر نظارت مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که نظارت صورت نگیرد، شفافیت از میان رفته و هر ساله در بودجه بحث ناترازی و کسری خواهیم داشت.