آغاز تکمیل ظرفیت برای پذیرش فلوشیپ ۱۴۰۴؛ میزان ظرفیت پذیرش اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۴ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شیوه غیر متمرکز و هماهنگ و به صورت مصاحبه ساختارمند توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ در روزهای ۷ تا ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۴ می توانند مطابق با آئین نامه آموزش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و مفاد دستورالعمل از امروز ۱۵ دی تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ جهت ثبت نام اقدام کنند. شروع به دوره این دسته از پذیرفته شدگان از فرودین ماه ۱۴۰۵ است.

توجه محل برگزاری مصاحبه ساختارمند توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.

مطابق مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ شیوه نامه اجرایی تکمیل ظرفیت آزمون فلوشیپ شرایط را اعلام کرده است.

۱) تکمیل ظرفیت رشته - محل های خالی مانده فلوشیپ

تکمیل ظرفیت از بین افرادی که در همان رشته فلوشیپ شرکت کرده اند و یا در رشته اصلی پیش نیاز شرکت کرده اند صورت می پذیرد.

اولویت پذیرش با داوطلبانی است که در همان رشته فلوشیپ نمره کل لازم را کسب کرده اند و پس از آن اولویت با داوطلبانی است که در رشته پیش نیاز شرکت کرده اند. اسامی کلیه داوطلبان به دانشگاه ها ارسال می شود و با برگزاری مصاحبه و یا آزمون شفاهی نسبت به پذیرش آنها اقدام می کند.

کلیه شرایط پذیرش و قوانین مقررات آزمون فلوشیپ در این مرحله از آزمون نیز به قوت خود باقی است. د

۲) تکمیل ظرفیت رشته - محل های بدون متقاضی در کشور

فراخوان تکمیل ظرفیت جهت رشته - محل هایی که متقاضی شرکت در آزمون نداشته اند با مجوز دبیرخانه و انجام مصاحبه ساختارمند توسط دانشگاه های مربوطه در بین افراد متقاضی اعم از شرکت کننده در آزمون و یا ... با رعایت کلیه قوانین و مقررات صورت گیرد.

تبصره: در مواردی که همچنان ظرفیت تکمیل نشود و در صورت نیاز دانشگاه پذیرش از بین افراد متقاضی با مصاحبه ساختارمند با رعایت کلیه قوانین و مقررات پذیرش فلوشیپ صورت می گیرد.

اولویت بندی پذیرش

اولویت اول: بر اساس پذیرش افراد شرکت کننده در آزمون با کسب نمره قبولی در آزمون کتبی است.

اولویت دوم: افراد شرکت کننده در آزمون که حد نصاب نمره کتبی را کسب نکرده اند.

اولویت سوم: در نهایت افرادی که در آزمون شرکت نکرده اند.

توجه: هر داوطلب صرفاً می تواند در یک رشته - محل شرکت کند.

شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۴

- عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و PhD

- داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه ها با مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تمامی رشته ها الزامی است.

- پزشکان متخصص که در حین انجام خدمات ضریب k به صورت درمانی هستند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون مذکور نیستند. (با توجه به بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۸۶۹۸د مورخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ مشاور اجرایی معاون درمان وزارت بهداشت).

- متعهدین خدمت مقطع تخصص بالینی که تعهدات خود را به صورت آموزشی (هیئت علمی) می گذرانند، می توانند به شرط موافقت دانشگاه محل خدمت و منوط به نداشتن منع قانونی طبق مقررات در آزمون شرکت کرده و در صورت قبولی در آزمون شروع به تحصیل کنند. (با توجه به بخشنامه شماره ۵۰۵/۴۶۴ د مورخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ مرکز جذب امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت)

- آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند و دوره آموزشی نظام وظیفه را طی کرده اند.

در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت می توانند به طور مشروط در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا طبق مقررات شروع به تحصیل کنند. پس از فراغت از تحصیل ادامه تعهدات به میزان دو برابر طول مدت باقیمانده خواهد بود.

مستخدمین رسمی - پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و یا سایر سازمان ها صرفا با موافقت محل استخدام مجاز به شرکت در آزمون هستند. (با توجه به بخشنامه شماره ۵۰۶/۴۵۸ د مورخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳ رئیس مرکز جذب امور اعضای هیئت علمی و نخبگان)

- دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی که متعهد خدمت به وزارت بهداشت نیستند با در دست داشتن گواهی عدم تعهد که از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، می توانند در مصاحبه فوق الذکر شرکت کنند.

- دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی که خدمات مورد تعهد خود را انجام داده و گواهی پایان تعهدات دریافت کرده اند، بدون صدور مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً با ارائه گواهی پایان تعهدات صادره از سوی معاونت درمان مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت می توانند در مصاحبه فوق الذکر شرکت کنند.

- دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی که در حال انجام خدمت سربازی هستند ملزم به ارائه مجوز شرکت در آزمون از سوی بالاترین مسئول ارگان مربوطه هستند.

- کلیه متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعم از رتبه های برتر دانشنامه تخصصی و یا .... که در مقطع تخصصی خود با استفاده از سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند، جهت شرکت در مصاحبه این دوره ملزم به گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خود با مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت مجاز به شرکت در آزمون هستند.

* کلیه افراد شرکت کننده در صورت پذیرش و انصراف از ثبت نام عدم ثبت نام و عدم شروع به دوره به مدت یک دوره از شرکت در آزمون محروم می شود.

جدول ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون فلوشیپ ۱۴۰۴

محل آموزش پژوهشگاه رویان رشته های پیش نیاز رشته فلوشیپ ظرفیت رشته های بدون متقاضی جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی آندرولوژی یک نفر ** محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش روانپزشکی روانپزشکی تروما یک نفر ** محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بیهوشی بیهوشی قلب یک نفر ** جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی جراحی پیوند کلیه یک نفر ** بیماری های داخلی، کودکان، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بیهوشی، PhD سم شناسی با پایه پزشک سم شناسی بالینی ۳ نفر ** زنان و زایمان طب مادر و جنین یک نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال ۳ نفر بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اکوکاردیوگرافی یک نفر چشم پزشکی بیماری های قرنیه و خارج چشمی یک نفر ** بیماری های مغز و اعصاب، طب فیزیکی و توانبخشی بیماری های نوروماسکولر یک نفر ** بیهوشی بیهوشی قلب ۲ نفر ** بیهوشی بیهوشی کودکان ۲ نفر ** بیهوشی بیهوشی مغز و اعصاب ۲ نفر ** ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب جراحی ستون فقرات یک نفر جراحی مغز و اعصاب جراحی مغز و اعصاب کودکان یک نفر ** زنان و زایمان طب مادر و جنین ۲ نفر جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی مراقبت های ویژه کودکان ۲ نفر ** محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اکوکاردیوگرافی یک نفر بیهوشی بیهوشی قلب ۲ نفر ** جراحی عمومی تروما در جراحی عمومی یک نفر ** جراحی عمومی جراحی سرطان یک نفر رادیولوژی رادیولوژی مداخله ای یک نفر ** بیماری های داخلی، کودکان، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بیهوشی، PhD سم شناسی با پایه پزشک سم شناسی بالینی ۲ نفر ** محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی اندویورولوژی ۲ نفر زنان و زایمان انکولوژی زنان یک نفر آسیب شناسی، بیماری های پوست آسیب شناسی پوست ۲ نفر ** آسیب شناسی آسیب شناسی دستگاه گوارش ۲ نفر چشم پزشکی بیماری های قرنیه و خارج چشمی ۲ نفر بیهوشی بیهوشی ناحیه ای یک نفر روانپزشکی، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، طب کار، بیماری های مغز و اعصاب، کودکان، فوق تخصص ریه بزرگسال، بیهوشی، بیماری های داخلی پزشکی خواب ۳ نفر روانپزشکی پزشکی روان تنی ۳ نفر ** جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی جراحی پیوند کلیه یک نفر ** ارتوپدی، جراحی عمومی جراحی دست ۴ نفر گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردن - جراحی عمومی جراحی سر و گردن یک نفر جراحی عمومی جراحی سوختگی یک نفر جراحی عمومی جراحی عمومی درون بین ۲ نفر روانپزشکی روان درمانی یک نفر روانپزشکی روانپزشکی اعتیاد ۲ نفر روانپزشکی روانپزشکی سالمندان ۲ نفر جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی سرطان های دستگاه ادراری -تناسلی یک نفر ** چشم پزشکی گلوکوم یک نفر ** جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی مراقبت های ویژه کودکان ۲ نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال یک نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی تبریز زنان و زایمان اختلالات طبی و جراحی بازساختی کف لگن در زنان یک نفر بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اکوکاردیوگرافی یک نفر زنان و زایمان انکولوژی زنان یک نفر ** بیماری های مغز و اعصاب بیماری های عروقی مغز و سکته مغزی ۲ نفر ** چشم پزشکی بیماری های قرنیه و خارج چشمی یک نفر ** بیهوشی بیهوشی قلب یک نفر ** بیهوشی بیهوشی کودکان یک نفر ** بیماری های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیماری های داخلی، پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی یک نفر ** جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی جراحی کلیه و مجاری ادراری فانکشنال و ترمیمی زنان ۲ نفر ** چشم پزشکی چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم یک نفر ** چشم پزشکی گلوکوم یک نفر ** جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی مراقبت های ویژه کودکان یک نفر فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان نوروفیزیولوژی بالینی و صرع کودکان یک نفر ** چشم پزشکی ویتره و رتین یک نفر ** محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران تخصص، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان و بزرگسالان، بیماری های داخلی بالینی HIV/AIDS یک نفر گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن اتولوژی - نوراتولوژی و جراحی قاعده جمجمه یک نفر بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق الکتروفیزیولوژی بالینی قلب ۴ نفر ** جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی اورولوژی کودکان ۲ نفر ** آسیب شناسی آسیب شناسی بیماری های دستگاه تناسلی زنان یک نفر آسیب شناسی آسیب شناسی دستگاه گوارش یک نفر چشم پزشکی بیماری های سطح چشم یک نفر ** بیماری های عفونی و گرمسیری بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند یک نفر بیهوشی بیهوشی کودکان یک نفر ** بیهوشی بیهوشی مغز و اعصاب یک نفر ** روانپزشکی، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، طب کار، بیماری های مغزو اعصاب، کودکان، فوق تخصص ریه بزرگسال، بیهوشی، بیماری های داخلی پزشکی خواب یک نفر بیماری های پوست پوست کودکان ۲ نفر فوق تخصص خون و سرطان کودکان پیوند سلولهای بنیادی خونساز کودکان یک نفر فوق تخصص جراحی قلب و عروق، تخصص جراحی قلب وعروق جراحی بیماری های مادرزادی قلب یک نفر ** جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی جراحی پیوند کلیه ۲ نفر جراحی مغز و اعصاب جراحی مغز و اعصاب کودکان یک نفر روانپزشکی، بیماری های مغز و اعصاب روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری یک نفر بیماری های مغز و اعصاب سردرد و دردهای صورت یک نفر آسیب شناسی سیتوپاتولوژی یک نفر ** آسیب شناسی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، بیهوشی، بیماری های داخلی، کودکان، طب اورژانس طب انتقال خون یک نفر بیماری های داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی، رادیوانکولوژی طب تسکینی یک نفر روانپزشکی طب روان جنسی ۳ نفر بیماری های داخلی، بیماری های مغز و اعصاب، فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری (از رشته تخصصی بالینی)، طب سالمندان طب سالمندان ۲ نفر ** جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی مراقبت های ویژه کودکان ۴ نفر ** بیماری های مغز و اعصاب مولتیپل اسکلروزیس و بیماری های التهابی میلین زدا سیستم عصبی مرکزی(MS) یک نفر زنان و زایمان ناباروری یک نفر بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق نارسایی قلب و پیوند ۳ نفر جراحی مغز و اعصاب، بیماری های مغز و اعصاب، رادیولوژی نوروواسکولار اینترونشن یک نفر آسیب شناسی هماتوپاتولوژی یک نفر

ادامه جدول ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون فلوشیپ ۱۴۰۴

محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشته های پیش نیاز رشته فلوشیپ ظرفیت رشته های بدون متقاضی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن اتولوژی - نوراتولوژی و جراحی قاعده جمجمه یک نفر ** بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اکوکاردیوگرافی ۲ نفر بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق الکتروفیزیولوژی بالینی قلب یک نفر جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی اورولوژی ترمیمی ۲ نفر جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی اورولوژی کودکان یک نفر ** آسیب شناسی، بیماری های پوست آسیب شناسی پوست یک نفر بیماری های عفونی و گرمسیری بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند ۳ نفر چشم پزشکی بیماری های قرنیه و خارج چشمی ۲ نفر بیهوشی بیهوشی قلب ۲ نفر بیهوشی بیهوشی کودکان یک نفر بیهوشی بیهوشی مغز و اعصاب یک نفر ** روانپزشکی، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، طب کار، بیماری های مغزو اعصاب، کودکان، فوق تخصص ریه بزرگسال، بیهوشی، بیماری های داخلی پزشکی خواب یک نفر روانپزشکی پزشکی روان تنی ۲ نفر بیماری های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیماری های داخلی، پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی یک نفر جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی جراحی پیوند کلیه ۲ نفر فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی جراحی جمجمه، فک و صورت ۲ نفر ** ارتوپدی، جراحی عمومی جراحی دست یک نفر جراحی عمومی جراحی سرطان یک نفر جراحی مغز و اعصاب جراحی مغز و اعصاب کودکان یک نفر ** بیهوشی درد ۲ نفر روانپزشکی روان درمانی یک نفر بیماری های داخلی، کودکان، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بیهوشی، PhD سم شناسی با پایه پزشک سم شناسی بالینی ۲ نفر آسیب شناسی سیتوپاتولوژی یک نفر ** چشم پزشکی گلوکوم یک نفر ** جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی مراقبت های ویژه کودکان ۲ نفر جراحی مغز و اعصاب، بیماری های مغز و اعصاب، رادیولوژی نوروواسکولار اینترونشن یک نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن اتولوژی - نوراتولوژی و جراحی قاعده جمجمه یک نفر ** ارتوپدی ارتوپدی جراحی پا و مچ پا یک نفر بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال یک نفر چشم پزشکی ، آسیب شناسی آسیب شناسی بیماری های چشم یک نفر ** آسیب شناسی، بیماری های پوست آسیب شناسی پوست یک نفر ** آسیب شناسی آسیب شناسی مولکولی و سیتوژنتیک یک نفر بیهوشی بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم یک نفر بیهوشی بیهوشی قلب یک نفر ** بیهوشی بیهوشی کودکان یک نفر ** جراحی عمومی تروما در جراحی عمومی ۲ نفر ** زنان و زایمان جراحی درون بین زنان ۲ نفر ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب جراحی ستون فقرات ۲ نفر جراحی عمومی جراحی غدد درون ریز ۲ نفر بیهوشی درد یک نفر ** جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی سرطان های دستگاه ادراری -تناسلی ۲ نفر آسیب شناسی سیتوپاتولوژی ۲ نفر ** جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی مراقبت های ویژه کودکان ۲ نفر آسیب شناسی هماتوپاتولوژی ۲ نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین کودکان پزشکی خواب ۴ نفر محل آموزش مرکز قلب شهید رجایی فوق تخصص قلب کودکان اقدامات مداخله ای قلب و عروق کودکان یک نفر ** بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اکوکاردیوگرافی ۲ نفر فوق تخصص قلب کودکان الکتروفیزیولوژی قلب کودکان یک نفر ** بیماری قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق بیماری های مادرزادی قلب در بالغین ۲ نفر ** بیهوشی بیهوشی قلب ۵ نفر فوق تخصص جراحی قلب و عروق، تخصص جراحی قلب و عروق جراحی بیماری های مادرزادی قلب ۳ نفر ** بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق نارسایی قلب و پیوند یک نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمان آسیب شناسی، بیماری های پوست آسیب شناسی پوست یک نفر ** بیماری های پوست پوست کودکان یک نفر ** بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال ۲ نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رادیولوژی رادیولوژی مداخله ای یک نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال یک نفر ** محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران روانپزشکی پزشکی روان تنی ۲ نفر ** روانپزشکی روانپزشکی سالمندان ۲ نفر ** محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن اتولوژی - نوراتولوژی و جراحی قاعده جمجمه یک نفر ** ارتوپدی ارتوپدی کودکان یک نفر ** بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال ۲ نفر ** بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق اکوکاردیوگرافی یک نفر ** جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی اندویورولوژی یک نفر زنان و زایمان انکولوژی زنان ۲ نفر آسیب شناسی، بیماری های پوست آسیب شناسی پوست یک نفر ** بیماری های مغز و اعصاب بیماری های عروقی مغز و سکته مغزی ۲ نفر چشم پزشکی بیماری های قرنیه و خارج چشمی ۲ نفر گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن بینی، سینوس و جراحی قاعده جمجمه یک نفر ** بیهوشی بیهوشی قلب یک نفر ** بیهوشی بیهوشی کودکان ۲ نفر روانپزشکی، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، طب کار، بیماری های مغز و اعصاب، کودکان، فوق تخصص ریه بزرگسال، بیهوشی، بیماری های داخلی پزشکی خواب یک نفر روانپزشکی پزشکی روان تنی یک نفر جراحی عمومی تروما در جراحی عمومی یک نفر جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی جراحی پیوند کلیه یک نفر ** زنان و زایمان جراحی درون بین زنان یک نفر ارتوپدی، جراحی عمومی جراحی دست یک نفر ** ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب جراحی ستون فقرات یک نفر گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردن - جراحی عمومی جراحی سر و گردن یک نفر جراحی عمومی جراحی سرطان ۲ نفر جراحی عمومی جراحی سوختگی ۲ نفر جراحی عمومی جراحی عمومی درون بین یک نفر ** جراحی عمومی جراحی کولورکتال یک نفر ** جراحی عمومی جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضا داخل شکم یک نفر ** چشم پزشکی چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم یک نفر ** رادیولوژی رادیولوژی زنان یک نفر رادیولوژی رادیولوژی کودکان یک نفر زنان و زایمان طب مادر و جنین ۲ نفر جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی مراقبت های ویژه کودکان ۲ نفر جراحی مغز و اعصاب، بیماری های مغز و اعصاب، رادیولوژی نوروواسکولار اینترونشن ۲ نفر محل آموزش دانشگاه علوم پزشکی یزد جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی آندرولوژی ۲ نفر گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن بینی، سینوس و جراحی قاعده جمجمه یک نفر بیماری های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیماری های داخلی، پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی ۲ نفر زنان و زایمان ناباروری یک نفر

مطابق موضوع ۲ مصوبه صدویکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۲ تیرماه ۱۴۰۳ داوطلبان متقاضی در دوره فلوشیپ پیوند کلیه با داشتن مدرک گواهینامه رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی قبل از شروع کردن تعهدات دوره تخصصی (ضریب k) مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی (فلوشیپ) در رشته پیوند کلیه بوده و سپری کردن تعهدات دوره تخصصی ضریب k قبل از شرکت در آزمون برای آنان ضروری نیست. لذا در صورت قبولی انجام تعهدات این دسته از داوطلبان به پس از فارغ التحصیلی موکول می شود.

داوطلبین شرکت در رشته «پزشکی خواب» دانشگاه علوم پزشکی قزوین طبق اعلام واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی این دبیرخانه صرفا با پیش نیاز رشته کودکان مجاز به شرکت در این رشته محل هستند.

متعهدین خدمت مقطع تخصصی بالینی آموزشی (ضریب k)

متعهدین خدمت مقطع تخصص بالینی که تعهدات خود را به صورت آموزشی (هیئت علمی) می گذرانند، می توانند به شرط موافقت دانشگاه محل خدمت و منوط به نداشتن منع قانونی، طبق مقررات در آزمون شرکت کرده و در صورت قبولی در آزمون شروع به تحصیل کنند. (با توجه به بخشنامه شماره /۵۰۵/۴۶۴د مورخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت)