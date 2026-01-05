نصب نخستین ردیاب هوشمند شتر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید آمیغی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت دام سبک و سنگین، نخستین نمونه از ردیاب‌های مخصوص شتر با سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) و قابلیت شارژ از طریق انرژی خورشیدی و برق، در یکی از واحدهای دامداری شهرستان بندرعباس نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این دستگاه که به صورت کمربندی بر گردن شتر نصب می‌شود، امکان پایش لحظه‌به‌لحظه موقعیت دام را از طریق یک اپلیکیشن تلفن همراه برای مالک یا ساربان فراهم می‌کند. این موضوع نه تنها در یافتن شترهای گم‌شده مفید است، بلکه با آگاهی سریع از نزدیکی دام به حریم جاده‌ها، از بسیاری از حوادث تلخ و خسارات مالی و جانی جلوگیری می‌کند.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به سابقه حوادث ناگوار برخورد شترها با خودروها در جاده‌های استان، تصریح کرد: استان هرمزگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و داشتن جمعیت قابل توجهی از شتر، همواره با چالش تردد دام در حاشیه راه‌ها مواجه بوده است. راه‌اندازی این سیستم، گامی مهم در جهت کاهش این مخاطرات و حرکت به سمت دامداری هوشمند و مسئولانه است.

آمیغی خاطرنشان کرد: پایلوت اولیه این طرح با موفقیت بر روی شترهای امیر ضعیف‌نگاه در روستای چاه فعله بندرعباس اجرا شده و نتایج مثبت و قابل اندازه‌گیری داشته است. در صورت تأمین اعتبارات و استقبال دامداران، برنامه داریم این فناوری را در سایر مناطق استان، به ویژه مناطق پرحادثه و دارای تراکم بالای عبور و مرور دام، توسعه دهیم.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان از هر اقدامی که منجر به ارتقای بهره‌وری، افزایش ایمنی و کاهش خسارات در بخش دامپروری شود، حمایت می‌کند و امیدواریم با فرهنگ‌سازی و تسهیل گرانت‌های مورد نیاز، شاهد گسترش استفاده از چنین فناوری‌های کم‌هزینه و پرمنفعت در میان دامداران عزیز باشیم.