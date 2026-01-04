افزایش ۱۴ درصدی تردد خودروهای غیر بومی در محورهای استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به دادههای سامانههای هوشمند ترددشمار و پلاکخوان گفت: محورهای مواصلاتی استان تهران همچنان نقش محوری در جابهجاییهای بیناستانی کشور دارند و آمارها از افزایش تردد و رشد حضور خودروهای غیر بومی حکایت دارد.
جهانی با بیان اینکه تحلیل آمارهای ترافیکی آذرماه نشاندهنده پویایی سفرهای جادهای در محورهای برونشهری استان است، اظهار کرد: بررسیها حاکی از افزایش محسوس تردد وسایل نقلیه و رشد حضور خودروهای غیر بومی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبتشده، سهم وسایل نقلیه غیر بومی مشاهدهشده در محورهای استان تهران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و بیشینه حضور این خودروها در روز شنبه و معادل ۲۶ درصد از کل وسایل نقلیه ثبتشده بوده است؛ موضوعی که بیانگر تمرکز سفرها در ابتدای هفته و جایگاه مقصدی استان تهران است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با اشاره به ماندگاری سفرها تصریح کرد: دادههای سامانههای پلاکخوان نشان میدهد حدود ۷۹۰ هزار و ۱۷۷ وسیله نقلیه غیر بومی، معادل ۳۱.۸۶ درصد از کل خودروهای غیر بومی مشاهدهشده، بین یک تا چهار روز در استان اقامت داشتهاند که نشاندهنده افزایش سفرهای چندروزه به مقصد تهران است.
جهانی ادامه داد: در آذرماه سال جاری مجموع تردد بیناستانی وسایل نقلیه در محورهای برونشهری استان تهران به ۲۱ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۹۹۷ تردد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته و متوسط تردد روزانه بیناستانی نیز به ۷۲۱ هزار و ۷۳۳ وسیله نقلیه رسیده است.
وی سهم وسایل نقلیه سنگین از کل ترددهای ثبتشده را ۷ درصد اعلام کرد و گفت: با وجود حجم بالای تردد، مدیریت جریان عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان بهصورت مستمر انجام شده است؛ بهطوری که بیشینه انباشت وسایل نقلیه در روز جمعه با ثبت ۹۴ هزار و ۱۹۱ خودرو و بیشینه تخلیه در روز چهارشنبه با ۷۴ هزار و ۹۳۱ خودرو گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با اشاره به پایش مستمر محورهای مواصلاتی از طریق سامانههای هوشمند افزود: از ابتدای آذرماه حدود ۹ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۹۲ پلاک خودروی یکتا با مبدا استانی در محورهای برونشهری استان تهران رؤیت شده که از این تعداد بیش از ۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۱۷۷ پلاک مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.
وی همچنین به آمار خروج خودروها از استان تهران اشاره کرد و گفت: در آذرماه سال جاری ۱۰ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۱ وسیله نقلیه از استان تهران به مقصد سایر استانها تردد داشتهاند که استانهای البرز، قم و مازندران بیشترین سهم مقاصد سفر را به خود اختصاص دادهاند.
جهانی در پایان تأکید کرد: تحلیل مستمر دادههای ترافیکی و اطلاعات حاصل از سامانههای هوشمند، نقش مؤثری در برنامهریزی، مدیریت تردد و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی دارد و این اداره کل با اتکا به این دادهها، بهبود خدماترسانی و تسهیل عبور و مرور کاربران جادهای را دنبال میکند.
