بابک کاوهئیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سفرهای اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: اربعین یک سفر معنوی و ارزشمند است و مهمترین هدف دستگاههای متولی در این ایام این است که زائران عزیز با آرامش، سلامت و خاطرهای خوش به زیارت مشرف شوند و به سلامتی به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر افزود: ایمنی سفر از لحظه تصمیمگیری برای حرکت آغاز میشود و رعایت چند نکته ساده اما مهم میتواند نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از حوادث جادهای داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی خودروهای شخصی قبل از سفر گفت: رانندگان پیش از آغاز حرکت حتماً وضعیت فنی خودرو، بهویژه لاستیکها، سیستم ترمز، چراغها، روغن و آب خودرو را بررسی کنند و با آمادگی کامل وارد مسیر شوند.
کاوهئیان با اشاره به شرایط آبوهوایی جنوب کشور ادامه داد: با توجه به گرمای هوا، بهخصوص در مسیرهای طولانی، رانندگان باید برنامه سفر خود را بهگونهای تنظیم کنند که دچار خستگی و خوابآلودگی نشوند. هیچ عجلهای برای رسیدن به مقصد، ارزش به خطر انداختن جان خود، خانواده و دیگر کاربران جاده را ندارد.
خوابآلودگی یکی از عوامل مهم تصادفات جادهای
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل اداره کل راهداری استان بوشهر تصریح کرد: خوابآلودگی یکی از عوامل مهم تصادفات جادهای است و تنها راه مقابله با آن، استراحت کافی است. رانندگان باید در صورت احساس خستگی، در محل امن توقف کرده و پس از رفع خستگی به مسیر ادامه دهند.
این کارشناس حوزه امینی با اشاره به استفاده بسیاری از زائران از ناوگان عمومی گفت: زائرانی که با اتوبوس سفر میکنند حتماً از شرکتهای حملونقل مجاز و ناوگان دارای مجوز استفاده کنند و به توصیههای ایمنی رانندگان و عوامل اجرایی توجه داشته باشند.
وی افزود: یکی از مهمترین توصیهها به مسافران ناوگان عمومی، بستن کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان اتوبوس در طول سفر است. کمربند ایمنی یک وسیله ساده اما بسیار مؤثر برای کاهش شدت آسیبها در حوادث احتمالی است و رعایت آن میتواند نقش مهمی در حفظ جان مسافران داشته باشد.
کاوهئیان ادامه داد: از رانندگان ناوگان عمومی نیز انتظار داریم قبل از آغاز حرکت و در طول مسیر، مسافران را نسبت به اهمیت بستن کمربند ایمنی و رعایت نکات ایمنی توجیه کنند و با صبر، آرامش و رعایت قوانین، مسئولیت سنگین خود در قبال جان مسافران را به بهترین شکل انجام دهند.
وی با اشاره به اقدامات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در ایام اربعین اظهار کرد: همکاران ما در مجموعه اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در قالب اکیپهای نظارتی و خدمترسان به مرز شلمچه اعزام شدهاند تا در کنار سایر دستگاههای خدمترسان، به زائران عزیز خدمات ارائه کنند.
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل استان بوشهر خاطرنشان کرد: از زائران درخواست داریم همکاری لازم را با همکاران راهداری و عوامل کنترل و نظارت داشته باشند؛ چرا که هدف این اقدامات، ایجاد محدودیت نیست، بلکه اطمینان از سلامت سفر و پیشگیری از وقوع حوادث است.
تشدید برنامههای نظارتی در ایام اربعین
کاوهئیان با اشاره به تشدید برنامههای نظارتی در ایام اربعین گفت: گشتهای مشترک کنترل و نظارت جادهای در مبادی حرکت، محورهای مواصلاتی و نقاط تعیینشده با حضور دستگاههای مسئول اجرا میشود و مواردی همچون وضعیت فنی ناوگان، صلاحیت رانندگان، مدارک حملونقل، سامانه GPS و سایر الزامات ایمنی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: رانندگان ناوگان عمومی در این ایام مسئولیت ویژهای بر عهده دارند، چرا که جان تعداد زیادی از زائران به عملکرد حرفهای آنها وابسته است. رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای پرخطر، رعایت زمان استراحت و توجه کامل به مسیر از مهمترین اصول یک رانندگی ایمن است.
وی با آرزوی سفر ایمن، آرام و بابرکت برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یادآور شد: از همه زائران درخواست میکنیم با صبر، آرامش و رعایت قوانین رانندگی حرکت کنند، چرا که مهم این است که سفر اربعین با سلامتی آغاز شود و با سلامتی نیز پایان یابد.
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