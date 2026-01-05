فعالیت ۱۵ شورای آموزش و پرورش در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسرعلی پناه پیش از ظهر امروز در شورای تخصصی برنامه‌ریزی هفته شوراهای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: هم‌زمان با هفته شوراها، برنامه‌های متنوعی از جمله همایش استانی، گفتمان‌های مشارکتی، تجلیل از شوراهای برتر و تبیین جایگاه شوراهای آموزش و پرورش از طریق تریبون‌های نماز جمعه در سطح استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار محوری هفته شوراهای آموزش و پرورش «کیفیت‌بخشی به کلاس درس، گسترش عدالت آموزشی و تربیتی» است، افزود: شوراهای آموزش و پرورش نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی، استقرار الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین و ایجاد وفاق میان خانواده، مدرسه و مسجد ایفا می‌کنند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش کردستان، جلب مشارکت خیرین، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، انعکاس مطالبات مردمی در حوزه تعلیم و تربیت، توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌محور و ارتقای کیفیت فضاهای یاددهی یادگیری را از مهم‌ترین محورهای روزشمار هفته شوراها عنوان کرد.

علی‌پناه با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پرورش در سطح استان، شهرستان‌ها و مناطق تابعه گفت: حضور مسئولان ارشد اجرایی از جمله استاندار، فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش در این شوراها، زمینه شناسایی دقیق نیازهای آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها، نهادها و صنایع را فراهم می‌کند.

وی افزود: حمایت از طرح‌های خیرین مدرسه‌ساز و مشارکت بخش‌های مختلف جامعه، علاوه بر تأمین منابع مالی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی، موجب تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌شود.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی کردستان در پایان، اجرای برنامه‌های هفته شوراهای آموزش و پرورش را گامی مؤثر در راستای آگاهی‌بخشی عمومی، هم‌افزایی اجتماعی و تربیت نسلی آگاه، متعهد و مسئول ارزیابی کرد.