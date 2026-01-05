  1. استانها
کاهش ۳۳ درصدی هزینه قبوض گاز با اصلاح تعرفه‌ها

بیرجند- مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، اصلاح هزینه‌های قبوض مصرف گاز در استان انجام شد که با این اقدام هزینه‌ها در قبوض ۳۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی صبح دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف گاز در خراسان جنوبی، اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته مصرف گاز در استان به پنج و نیم میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز قبل یک و سه دهم میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه فشار گاز استان در حال حاضر ۵۰۰ است که فشار مناسبی است، افزود: در مجموع ۶ هزار و یک پایش دمای ادارات انجام شده که به ۱۹ مورد اخطار داده شد و یک مورد نیز منجر به قطع گاز شد.

محمودی در خصوص ویلاها و سکونتگاه‌های غیر دائم هم خاطرنشان کرد: گاز ۱۲۸ ویلا و سکونتگاه‌های غیر دائم قطع شد و طرح پایش این ساختمان‌ها ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی درباره بهینه‌سازی موتورخانه‌ها گفت: تعداد کل مشترکین اداری، نظامی و انتظامی استان یک هزار و ۷۰۰ مورد است و تعداد ساختمان‌هایی که واجد شرایط بهینه‌سازی موتورخانه هستند سه هزار و ۲۵۷ مورد بوده است که تاکنون یک هزار و ۸۸۲ موتورخانه در بخش خانگی و یک هزار و ۲۰۹ مورد هم در بخش تجاری بهینه‌سازی شده‌اند.

محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح تعرفه‌ها، افزود: بعد از هماهنگی‌های انجام شده، اصلاح هزینه‌های قبوض مصرف گاز در استان انجام شد که هزینه‌ها در قبوض ۳۳ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۱۴۱ مشترک پرمصرف در استان شناسایی شده‌اند، افزود: اقدامات لازم در این زمینه هم در حال انجام است.

