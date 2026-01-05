به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی صبح دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف گاز در خراسان جنوبی، اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته مصرف گاز در استان به پنج و نیم میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز قبل یک و سه دهم میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه فشار گاز استان در حال حاضر ۵۰۰ است که فشار مناسبی است، افزود: در مجموع ۶ هزار و یک پایش دمای ادارات انجام شده که به ۱۹ مورد اخطار داده شد و یک مورد نیز منجر به قطع گاز شد.

محمودی در خصوص ویلاها و سکونتگاه‌های غیر دائم هم خاطرنشان کرد: گاز ۱۲۸ ویلا و سکونتگاه‌های غیر دائم قطع شد و طرح پایش این ساختمان‌ها ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی درباره بهینه‌سازی موتورخانه‌ها گفت: تعداد کل مشترکین اداری، نظامی و انتظامی استان یک هزار و ۷۰۰ مورد است و تعداد ساختمان‌هایی که واجد شرایط بهینه‌سازی موتورخانه هستند سه هزار و ۲۵۷ مورد بوده است که تاکنون یک هزار و ۸۸۲ موتورخانه در بخش خانگی و یک هزار و ۲۰۹ مورد هم در بخش تجاری بهینه‌سازی شده‌اند.

محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح تعرفه‌ها، افزود: بعد از هماهنگی‌های انجام شده، اصلاح هزینه‌های قبوض مصرف گاز در استان انجام شد که هزینه‌ها در قبوض ۳۳ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۱۴۱ مشترک پرمصرف در استان شناسایی شده‌اند، افزود: اقدامات لازم در این زمینه هم در حال انجام است.