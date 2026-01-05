  1. استانها
کشف ۴۰ رأس دام قاچاق در رودان

رودان- فرمانده انتظامی شهرستان رودان، از کشف ۴۰ رأس دام قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقا یوسف وند در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی حین پایش و کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس – رودان به دو دستگاه خودرو وانت نیسان حامل احشام مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنها تعداد ۴۰ رأس دام زنده قاچاق از نوع گوسفند کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودروهای توقیفی به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان در پایان از عموم شهروندان خواست: با هدف پیشگیری از سرقت ضمن توجه جدی به توصیه و هشدارهای پلیسی، در صورت اطلاع از هر گونه سرقت و یا تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

