دبیر جدید کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور علی باقری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان، مجید هاشم‌پور مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی و اسماعیل عبداللهی مشاور استاندار گیلان، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان منصوب شد.

در این مراسم، شاپور کریمی با حکم استاندار گیلان جایگزین مرتضی عباس‌پور شده و رسماً مسئولیت دبیری این کمیسیون را بر عهده گرفت.

علی باقری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان در این مراسم با تأکید بر اهمیت مقابله هدفمند و هوشمندانه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مبارزه مؤثر با قاچاق نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است.

وی با اشاره به نقش کلیدی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صیانت از اقتصاد استان افزود: تقویت نظارت، انسجام‌بخشی به اقدامات دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند آثار مخرب قاچاق بر تولید، اشتغال و معیشت مردم را کاهش دهد.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مرتضی عباس‌پور در دوران تصدی این مسئولیت، برای شاپور کریمی در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت شد.