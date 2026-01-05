کلنگ‌ درمانگاه تخصصی بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، بعد از ظهر دوشنبه، در مراسم کلنگزنی درمانگاه تخصصی بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین با تأکید بر اولویت داشتن حوزه سلامت در دولت گفت: عملیات اجرایی این درمانگاه با نگاه ویژه سازمان تأمین اجتماعی و با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی به مردم جنوبشرق استان تهران آغاز شد.
وی با اشاره به جایگاه سلامت در سیاستهای کلان کشور اظهار کرد: آموزش و درمان از مهمترین اولویتهای دولت به شمار میروند و شخص رئیسجمهور نیز بهصورت ویژه پیگیر تقویت این دو حوزه است؛ موضوعی که در افزایش اعتبارات بخش سلامت در بودجه کشور، با وجود محدودیتهای اقتصادی، بهوضوح دیده میشود.
فرماندار ویژه ورامین افزود: بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین در سالهای گذشته نقش محوری در ارائه خدمات درمانی داشته و امروز علاوه بر مردم ورامین، پذیرای بیماران مراجعهکننده از شهرستانهای همجوار و حتی استانهای دیگر از جمله البرز و اصفهان است؛ این موضوع ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی و افزایش ظرفیت خدمات تخصصی را بیش از پیش نمایان میکند.
عباسی با قدردانی از مدیرعامل شرکت خانهسازی سازمان تأمین اجتماعی و مدیران درمان استان تهران تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی با وجود مطالبات انباشته از دولت و شرایط اقتصادی موجود، نگاه مسئولانه و آیندهنگرانهای به حوزه درمان دارد و پذیرش احداث درمانگاه تخصصی در ورامین نشاندهنده اهمیت این شهرستان در جنوبشرق استان تهران است.
وی تأکید کرد: این پروژه شاید امروز در مرحله آغاز عملیات اجرایی باشد، اما در آینده نزدیک و همزمان با بهرهبرداری، آثار مثبت آن در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش مراجعات غیرضروری به بیمارستان و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان و مردم منطقه بهخوبی ملموس خواهد شد.
فرماندار ورامین در پایان با اشاره به همدلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و اعضای شورای شهر، گفت: این انسجام مدیریتی نویدبخش آیندهای روشن برای شهرستان است و امیدواریم با تکمیل این درمانگاه، خدمات درمانی شایستهتری به مردم منطقه جنوبشرق استان تهران ارائه شود.
نظر شما