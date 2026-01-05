به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگان، سران و علمای طوایف مختلف استان سیستان و بلوچستان در یک بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و وفاداری خود را اعلام کردند.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ما جمعی از بزرگان، سران و علمای طوایف، با درک مسئولیت اجتماعی و تاریخی خود، حمایت قاطع و وفاداری صریح خویش را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌داریم. این نظام برآمده از اراده ملت و خون شهیدان است و صیانت از آن، صیانت از امنیت، عزت و استقلال کشور به شمار می‌آید.

ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش، انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، هرگونه اغتشاش، بی‌نظمی، خشونت و اقداماتی که موجب ناامنی، اخلال در زندگی مردم و آسیب به اموال عمومی و خصوصی می‌گردد را به‌شدت محکوم کرده و انزجار خود را از چنین رفتارهایی اعلام می‌کنیم. بی‌تردید هرگونه تخریب، ضرری مستقیم بر کشور و مردم است و هر نوع ناامنی، دودی است که پیش از همه به چشم خودمان می‌رود.

ما هوشیاری در برابر توطئه‌های پوشالی دشمنان را امری ضروری می‌دانیم؛ دشمنانی که دل‌سوز این ملت نیستند و با ایجاد شکاف و تفرقه، تنها در پی تحقق مقاصد خود می‌باشند. راه درست، حفظ وحدت، پرهیز از اختلاف و حرکت در مسیر قانون، عقلانیت و گفت‌وگو است.

ما بر نقش وحدت‌آفرین طوایف در پاسداری از امنیت و آرامش کشور تأکید داشته و آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای قانونی در راستای تقویت ثبات، همدلی و پیشرفت اعلام می‌داریم.

با احترام طوایف ریگی، ناروئی، شاهوزهی، شه بخش، شهنوازهی، گمشادزهی، گرگیچ، براهویی، میربلوچزهی، بامری، رخشانی، کرد، کهرازهی، شهلی بر، هاشمزهی، نوتی زهی نصرویی، رودینی، سالارزهی، سنجرانی، محمدانی، مرادزهی ای جباری، سرگزی، انشینی، مندازهی، بارانزهی، توتازهی، عیدوزهی، شاکزهی، شهرکی، میر، صلاحی، شیبک،، زیرکاری، سارانی، نهتانی، کبدانی، خروت، موسی زهی، بارکزهی، دهمرده، هوت، بزی، سرگزی، بریچی، خمر، قنبرزهی، میرشکار، صیادی، اربابی، نورزهی، سجادی، بامری، اسکانی، عزیزی، بلوچزهی، جمشیدزهی، ملازهی، صفرزهی، زاروزهی، آبیل، سرگلزایی، نورا، نوری، مرادقلی، کاشانی، ملاشاهی، نجفی، لکزایی، جهانتیغ، گلزاری، نورزهی، ساسولی، اسکانی، بلیده ای، زردکوهی، باجیزهی، لوارزهی، کیخا، عمرزهی، قلندرزهی، برهانزهی، گرگ، شهریاری، نایب زهی، حسن زهی، محمدزهی، لجعی، عالیزهی، کوهکن، پودینه، کشته گر، گله بچه، کوچکزهی، بارانی، سعادات، صفاری، حرماگی، شیروزهی، ارباب، بیلرانی، سنجرزهی