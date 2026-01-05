به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حل مشکل معیشتی قرقبانان جنگلهای استان اظهار کرد: با همراهی و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق عقبافتاده قرقبانان جنگلهای هیرکانی مازندران تأمین و تخصیص یافت.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت معوقات سهماهه قرقبانان پیشبینی شده و سازمان برنامه و بودجه مکلف است این اعتبار را در اسرع وقت به دستگاههای ذیربط ابلاغ و واریز کند.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه قرقبانان نقش مهم و اثرگذاری در حفاظت از منابع طبیعی و جنگلهای شمال کشور دارند، تصریح کرد: تأخیر در پرداخت حقوق این نیروها، مشکلات معیشتی متعددی برای آنان ایجاد کرده بود که خوشبختانه با این اقدام، بخش مهمی از دغدغهها برطرف میشود.
شریعتی ضمن قدردانی از همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از حافظان محیطزیست دانست و تأکید کرد: پیگیریها برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی قرقبانان و نیروهای فعال در حوزه منابع طبیعی با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت بهموقع این معوقات، علاوه بر ایجاد آرامش خاطر برای قرقبانان، موجب افزایش انگیزه و تقویت روحیه آنان در انجام مأموریت حساس حفاظت از عرصههای جنگلی مازندران خواهد شد.
