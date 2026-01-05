به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه ۲ تهران، تسریع و تسهیل لایروبی کانال‌ها در مواقع بحرانی و جلوگیری از آب ماندگی را از اصلی‌ترین اهداف این اقدام برشمرد و افزود: در همین راستا ضمن اجرای تدابیر ویژه لایروبی مستمر، در گام بعدی با توجه به اهمیت نگهداشت زیرساخت‌های شهری، حوضچه‌های زباله گیر در نقاط کلیدی احداث شد.

وی خاطرنشان کرد: این زباله گیرها، مانع حیاتی در برابر ورود و تجمع زباله‌ها به داخل کانال‌ها و مسیل‌ها شده، پاک‌سازی و تخلیه مسیرها را سریع‌تر و کارآمدتر می‌کند.

معاون شهردار منطقه ۲ گفت: پیرو برنامه‌های زمانبندی شده برای آمادگی مدیریت بارش‌های فصلی، اداره مسیل‌ها و قنوات منطقه با لایروبی مستمر و شبانه روزی و اجرای عملیات رسوب برداری گنجایش و ظرفیت پذیرش مسیل‌ها را افزایش داده است.

وی افزود: در همین راستا لایروبی و رسوب برداری ۲۵ هزار متر طول مسیل ،۲۰ هزار متر طول کانال و ۴ هزار متر مکعب حوضچه با استفاده از عوامل کارگری، ماشین آلات و ادوات سنگین انجام شد.