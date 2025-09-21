به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتبال استان کرمان ازاواخر مهر ماه سال جاری با رقابت تیمهای شاهین کرمان، محراب کرمان، نخل فرزام بروات، رطب البرز نرماشیر، شهید زحمت کشان جیرفت، شهرداری پاس عنبرآباد، شهرداری منوجان، شهرداری کهنوج، منتخب رودبار و عقاب ارزوئیه برگزار میشود.
گفتنی است آئین قرعه کشی این دوره از مسابقات با حضور سرپرست مدیر کلی ورزش و جوانان استان کرمان، رئیس هیأت فوتبال استان کرمان، سرپرستان و عوامل تیمهای شرکت کننده و برخی از رؤسای کمیتههای هیأت فوتبال برگزار شد.
