دامغانی: اعتکاف یک ظرفیت معنوی عظیم جهت پالایش جسمی و روحی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر دوشنبه در جمع دختران معتکف در مصلی امام خمینی (ره) رشت اظهار کرد: شما برای اعتکاف ثبت‌نام نکرده‌اید بلکه به نوعی انتخاب شده‌اید.

وی گفت: اعتکاف یک ظرفیت معنوی عظیم در راستای پالایش جسمی و روحی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: هیچ حسی بالاتر از طهارت درونی برای انسان نیست لذا اعتکاف بسترساز این فضیلت است.

سردار دامغانی افزود: مهم‌تر از کسب این ظرفیت تلاش برای حفظ آن در طول یک سال است تا بتوانید بهره کامل ببرید.

وی کسب فضائل و خودسازی را یک مسیر مستمر دانست و گفت: حاج قاسم نیز در تمام عمرش در کنار جهاد و مقاومت در حال جهاد اکبر و مقابله با نفس خویش بود که سبب عزت و بزرگی این شهید شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان در پایان خاطرنشان کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، اگر سردار سلیمانی در جهاد اکبر پیروز نمی‌شد در جهاد اصغر نیز به موفقیت نمی‌رسید لذا خودسازی از رمز و راز عاقبت‌به‌خیری است.