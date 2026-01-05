به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، بررسی محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و متوسطه نشان می‌دهد که شخصیت و مکتب شهید سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی به‌صورت هدفمند و متناسب با سطح سنی دانش‌آموزان، در قالب‌های متنوع آموزشی گنجانده شده است.

بر اساس این گزارش، در دوره ابتدایی، تصویر و معرفی این شهید والامقام در کتاب‌های «آموزش قرآن»، «هدیه‌های آسمان» و همچنین بخش‌های تکمیلی دیده می‌شود که با هدف آشنایی اولیه دانش‌آموزان با الگوهای اخلاقی، ایثار و فداکاری طراحی شده است.

در دوره اول متوسطه نیز در کتاب‌هایی همچون «مطالعات اجتماعی»، «آموزش قرآن»، «از من تا خدا» و «آمادگی دفاعی»، به ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مجاهدت‌های سردار دل‌ها پرداخته شده و موضوعاتی مانند ویژگی‌های اخلاقی، نقش‌آفرینی در دفاع از اسلام و همچنین ترور ناجوانمردانه ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در دوره دوم متوسطه، کتاب‌های درسی متعددی از جمله «دین و زندگی»، «تاریخ معاصر ایران»، «هویت اجتماعی»، «جامعه‌شناسی»، «تاریخ اسلام» و «استان‌شناسی استان کرمان» با رویکرد تحلیلی‌تر به معرفی «مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی» به‌عنوان مکتب مقاومت، اخلاص، ولایت‌مداری و مجاهدت در راه خدا پرداخته‌اند. در این کتاب‌ها، علاوه بر تصاویر، فرازهایی از وصیت‌نامه شهید سلیمانی و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز درج شده است.

گفتنی است؛ پرداختن به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی در کتاب‌های درسی، در راستای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و با هدف تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و آشنا با الگوهای برجسته انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی صورت گرفته است.