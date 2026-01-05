  1. استانها
طالعی: فاضلاب، بافت تاریخی اردکان یزد را تهدید می‌کند

یزد_ معاون عمرانی فرمانداری ویژه اردکان با اشاره به اینکه فاضلاب، بافت تاریخی این شهرستان را تهدید می‌کند گفت: اعتبار ۵۰ میلیارد ریال برای نجات قنات‌های تاریخی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طالعی ظهر دوشنبه در نشست بررسی معضلات قنات در بافت تاریخی اردکان افزود: یافتن راه‌حلی فوری برای معضل نفوذ فاضلاب به قنات‌های تاریخی شهرستان ضروری است.

وی با اشاره به خطرهای کم‌توجهی به این پدیده افزود: این مشکل علاوه بر تهدید جدی سلامت ساکنان به دلیل آلودگی منابع آب، باعث تخریب و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بناهای تاریخی ارزشمند این شهر کویری می‌شود.

معاون فرمانداری ویژه اردکان در مورد منبع تأمین اعتبار توضیح داد: این میزان در حدود ۵۰ میلیارد ریال از محل مسؤولیت اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأمین شده و قرار است شهرداری نیز مبلغی مشارکت کند.

وی درباره نحوه پرداخت مبلغ یادشده افزود: پرداخت هزینه‌ها به پیمانکار به صورت مرحله‌ای و بر اساس صورت وضعیت‌های تأیید شده انجام خواهد شد.

طالعی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اردکان تاکید کرد: اکنون ۱۵۰ نوع گردشگری وجود دارد و اردکان باید بر گردشگری قنات متمرکز شود تا بتوانیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی با اشاره به گزارش‌های میدانی از روند تخلیه فاضلاب در حریم قنات، گفت: با توجه به بضاعت ساکنان بافت تاریخی باید حمایت و راهکارهایی ارائه شود تا نسبت به حفر چاه جذبی اقدام شود.

طالعی تصریح کرد: تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت تخلیه فاضلاب و مسدودی مسیرهای فاضلاب خانه‌ها به مسیر قنات از عمده مباحثی بود که در این نشست بحث و گفت‌وگو شد.

وی با اشاره به تصمیمات گرفته شده ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با دادستان برای رفع موانع قانونی و با اداره میراث فرهنگی برای رفع موانع فنی به عمل خواهد آمد و با اتخاذ این تصمیم‌ها، طرح نجات قنات‌های تاریخی اردکان وارد مرحله اجرایی شد.

