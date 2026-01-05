به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طالعی ظهر دوشنبه در نشست بررسی معضلات قنات در بافت تاریخی اردکان افزود: یافتن راهحلی فوری برای معضل نفوذ فاضلاب به قناتهای تاریخی شهرستان ضروری است.
وی با اشاره به خطرهای کمتوجهی به این پدیده افزود: این مشکل علاوه بر تهدید جدی سلامت ساکنان به دلیل آلودگی منابع آب، باعث تخریب و آسیبهای جبرانناپذیر به بناهای تاریخی ارزشمند این شهر کویری میشود.
معاون فرمانداری ویژه اردکان در مورد منبع تأمین اعتبار توضیح داد: این میزان در حدود ۵۰ میلیارد ریال از محل مسؤولیت اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأمین شده و قرار است شهرداری نیز مبلغی مشارکت کند.
وی درباره نحوه پرداخت مبلغ یادشده افزود: پرداخت هزینهها به پیمانکار به صورت مرحلهای و بر اساس صورت وضعیتهای تأیید شده انجام خواهد شد.
طالعی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری اردکان تاکید کرد: اکنون ۱۵۰ نوع گردشگری وجود دارد و اردکان باید بر گردشگری قنات متمرکز شود تا بتوانیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی با اشاره به گزارشهای میدانی از روند تخلیه فاضلاب در حریم قنات، گفت: با توجه به بضاعت ساکنان بافت تاریخی باید حمایت و راهکارهایی ارائه شود تا نسبت به حفر چاه جذبی اقدام شود.
طالعی تصریح کرد: تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت تخلیه فاضلاب و مسدودی مسیرهای فاضلاب خانهها به مسیر قنات از عمده مباحثی بود که در این نشست بحث و گفتوگو شد.
وی با اشاره به تصمیمات گرفته شده ادامه داد: هماهنگیهای لازم با دادستان برای رفع موانع قانونی و با اداره میراث فرهنگی برای رفع موانع فنی به عمل خواهد آمد و با اتخاذ این تصمیمها، طرح نجات قناتهای تاریخی اردکان وارد مرحله اجرایی شد.
نظر شما