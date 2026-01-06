به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور در شورای اداری شهرستان خاتم با اشاره به تلاش‌های دولت برای تنظیم بازار افزود: در کنار این تلاش‌ها، نمی‌توان نقش دشمن را در ایجاد التهاب‌ها و سوءاستفاده از برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفت؛ در مقاطع مختلف، حرکت‌هایی شکل می‌گیرد که لازم است مردم و مسئولان، نقش و تکلیف خود را به‌درستی بشناسند.

دادستان مرکز استان یزد با بیان اینکه مردم سوال دارند اعتراض چگونه و در چه چارچوبی باید انجام شود، تصریح کرد: باید نهادینه شود که مسئول، یعنی کسی که باید پاسخگو باشد و مورد سوال قرار گیرد. این موضوع نیازمند افزایش سعه‌صدر، صبر و تحمل در میان مسئولان است و مدیران باید این اصل را در رفتار و عملکرد خود بپذیرند.

وی با اشاره به فضای غبارآلود برخی حوادث گفت: در برخی شرایط، مردم تفاوت میان اعتراض، اغتشاش و فتنه را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند، از این رو، اطلاع‌رسانی دقیق و برگزاری جلسات گفت‌وگو برای شنیدن حرف مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان ضروری است.

وی افزود: در حوزه مرکز استان، با توجه به شرایط موجود، نقش و حضور دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کاملاً محسوس است و پرونده‌هایی نیز در این رابطه تشکیل شده است. در گفت‌وگو با برخی افراد دستگیرشده، مشاهده می‌شود که گویی در فضای واقعی جامعه قرار ندارند و با وجود توضیحات مکرر درباره تفاوت اعتراض و اغتشاش، همچنان دچار برداشت‌های نادرست هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: برخی از این افراد می‌گویند نظام برای ما چه کرده است، در حالی که واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد شاخص‌های زندگی مردم پس از انقلاب، نسبت به قبل از انقلاب بهبود یافته است. نمونه آن پیشرفت‌های دفاعی و علمی کشور است که حتی در حوزه‌های نظامی، دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای نظام اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه تبیین پیشرفت‌ها باید از ظرفیت فضای مجازی و فضای واقعی به‌طور جدی استفاده شود و محتواهای دقیق و اقناعی در اختیار مردم قرار گیرد تا مواهب و پیشرفت‌های کشور به‌درستی شناخته شود.