کشف بیش از ۱۰ تُن مواد مخدر و انهدام ۵۳ باند قاچاق در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد پس از چندین ماه کار اطلاعاتی، از انتقال محموله‌ای بزرگ از مواد مخدر صنعتی به سمت محورهای مواصلاتی یزد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند پلیسی، خودروی پرادو حامل این محموله را زیر نظر گرفته و در عملیاتی غافلگیرانه در جاده‌های کویری یزد متوقف کردند که در این اقدام، یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، یک تُن ماده مخدر از نوع شیشه کشف شد که قاچاقچیان قصد داشتند آن را از مرزهای شرقی کشور به استان‌های مرکزی منتقل کنند.

سردار نگهبان با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند قاچاق در دستور کار پلیس قرار دارد، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مأموران پلیس یزد بیش از ۱۰ تُن انواع مواد مخدر را کشف و ۵۲۰ قاچاقچی را در این رابطه دستگیر کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توقیف ۴۸۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین متعلق به قاچاقچیان و انهدام ۵۳ باند فعال در زمینه واردات مواد افیونی، از دیگر دستاوردهای پلیس استان یزد در مقابله با این پدیده خانمان‌سوز به شمار می‌رود.