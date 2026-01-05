به گزارش خبرگزاری مهر، مستوره اباذرپور در جلسهای که بهمنظور توانمندسازی دهیاریهای درجه یک و دو برگزار شد، اظهار کرد: پایین بودن میزان دریافت اعتبارات بهویژه از محل ارزش افزوده، امکان اجرای مستقل پروژههای اقتصادی را برای این دهیاریها دشوار کرده است، از اینرو تشکیل تعاونیهای دهیاری میتواند راهکاری مؤثر برای تجمیع منابع و افزایش توان اجرایی باشد.
وی افزود: با تجمیع دهیاریهای درجه یک و دو در قالب تعاونی، امکان تعریف و اجرای پروژههای درآمدزا بهصورت جمعی فراهم میشود که این امر میتواند نقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی دهیاریها و پایداری منابع مالی آنها داشته باشد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان همچنین تصریح کرد: تشکیل تعاونیها این امکان را فراهم میکند که دهیاریها بتوانند در قالب یک ساختار حقوقی منسجم، پروژههای عمرانی را دریافت و اجرا کنند که این موضوع خود بهعنوان یک مسیر جدید درآمدزایی برای دهیاریها محسوب میشود.
در پایان این نشست، دهیاران حاضر نسبت به اهداف، فرآیندها و مزایای تشکیل تعاونیها توجیه شدند و بر لزوم همکاری و مشارکت جمعی برای ارتقای توان اجرایی دهیاریها تأکید شد.
