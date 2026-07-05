معاون استاندار هرمزگان: تقویت نهاد دهیاری‌ در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور با گرامیداشت روز ملی شهرداریها و دهیاریها، اظهار کرد: دهیاریها امروز در بسیاری از روستاها تنها نهاد مستقر دولت هستند و علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی، مسئولیتهای متعددی در حوزه خدمات عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، مدیریت بحران، توسعه زیرساختها و پیگیری مطالبات مردم را بر عهده دارند؛ از این رو تقویت این نهاد، به معنای تقویت روند توسعه روستاها و افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم است.
وی یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در سال گذشته را ارتقای درجه ۸۰۳ دهیاری استان پس از ۱۱ سال عنوان کرد و افزود: این مطالبه دیرینه دهیاران هرمزگان، با پیگیریهای مستمر به نتیجه رسید و گام مهمی در مسیر افزایش توان مدیریتی و اجرایی دهیاریها به شمار میرود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: برگزاری آزمون استخدامی دهیاریها، افزایش اعتبارات اختصاصیافته و توسعه پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای درآمدزا، از دیگر اقدامات انجامشده برای تقویت دهیاریهاست و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
صادقیپور با اشاره به ضرورت حرکت دهیاریها به سمت خوداتکایی مالی گفت: آینده دهیاریها در گرو ایجاد درآمدهای پایدار است و دهیاریها باید با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، جذب سرمایهگذاری، اجرای طرحهای خلاقانه و توسعه فعالیتهای درآمدزا، زمینه توانمندسازی مالی خود را فراهم کنند تا بتوانند خدمات گستردهتر، باکیفیتتر و پایدارتری به مردم ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه دهیاریها توانمندتر باشند، روند توسعه و آبادانی هرمزگان نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت؛ چرا که این نهادها به عنوان بازوی اجرایی دولت، وظیفه خدمترسانی به بخش قابل توجهی از جمعیت استان را بر عهده دارند و نقش تعیینکنندهای در پیشرفت و توسعه روستاها ایفا میکنند.
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