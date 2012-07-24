به گزارش خبرنگار مهر، کمال طاهریان عصر سه شنبه در جلسه شوراها و دهیاران بخش مرکزی گرمسار که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان تشکیل شده بود، با اشاره به تدوین بانک جامع اطلاعات روستاهای استان سمنان تصریح کرد: در گذشته اطلاعات دقیق و مستندی از روستاهای سطح استان نداشتیم، و این امر امکان هرگونه برنامه ریزی را سلب کرده بود بنابراین به منظور رسیدن به یک چشم انداز مناسب برای رشد و توسعه روستاهای استان نیازمند تدوین بانک جامع اطلاعات روستاها می باشیم.

وی گفت: امسال در یک روند مطلوب و به رغم دارا بودن 25 درصدی جمعیت استان در روستاها، به منظور تامین اعتبارات پروژه های دستگاه اجرایی در سطح استان سمنان و ارتقا روستاها، از محل اعتبارات تملک دارایی استان، بیش از 27.3 درصد بدین منظور تخصیص یافته است و با در دستور کار قرار گرفتن درجه بندی دهیاری ها زمینه ای برای اخذ اعتبارات مناسب فراهم خواهد شد.

طاهریان از برنامه های دفتر امور کل روستایی استانداری سمنان، آموزش دهیاران و توانمند کردن دانش دهیاران طی 7 دوره آموزشی در سالجاری و نشست مشورتی با فرمانداران و دهیاران ذکر کرد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته، کمیسیون 99 به منظور بررسی وضعیت ساخت و سازهای خارج از حریم در روستاهای استان ایجاد شد که از این پس شاهد ساماندهی امور ساخت و ساز در روستاها خواهیم بود.

وی افزود: از تجمیع روستاها و ایجاد تعاونی دهیاری ها حمایت می کنیم زیرا سطح تلاش و خدمات در روستاها با تشکیل تعاونی افزایش خواهد یافت.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان گفت: میانگین تخصیص اعتبارات روستاها در سال 600 میلیون ریال است که با روند افزایش قیمت ها، این مبلغ بسیار ناچیز است.

طاهریان تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای اجرای طرح ها، این رقم به 100 میلیون تومان افزایش یابد.

وی در پایان افزود: بنیاد مسکن برای تاسیسات زیربنایی از محل اعتبارات عمرانی نمی تواند مطابق قانون هزینه کند.