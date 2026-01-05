هدایت تیم ملی بسکتبال زنان به یک مربی روسی سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، «آلن شاکیرو» از روسیه هدایت تیم ملی بسکتبال را بر عهده گرفت. جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در نشست خبری امروز خود این موضوع را اعلام کرد.

وی در این زمینه گفت: جلسه ای برای بررسی همه موارد تشکیل شد. کاپوچیانی کارهای زیادی انجام داد و روح نازه ای به بسکتبال زنان دمید، از مربیان بزرگی بود که به بسکتبال ایران آمد، هنوز با او در ارتباط هستم اما تصمیم شد با گزینه های دیگری کار کنیم، با خانم «آلن شاکیرو» از روسیه صحبت هایی داشتیم، با او به نتیجه رسیدیم، قرار است هدایت تیم ملی را بر عهده داشته باشد.

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: از وی دعوت کردیم به ایران بیاید و پلی اف لیگ بانوان را از نزدیک ببیند، او مربی با سابقه ای و امیدوارم کار نیمه تمام النی را تمام کند. او در قزاقستان هم هدایت تیم ملی مردان را برعهده داشته است.