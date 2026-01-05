به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد خوشخو، امام جمعه آیسک، با اشاره به بلاتکلیفی ۱۶ ساله پروژه احداث باند دوم محور آیسک–فردوس اظهار کرد: متأسفانه طی یک ماه گذشته چندین حادثه دلخراش در این مسیر رخ داده که منجر به جان باختن چهار نفر از هموطنان، از جمله یک مادر باردار، شده است؛ حوادثی که مستقیماً با ناایمن بودن جاده و تأخیر در تکمیل پروژه ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه این محور از مسیرهای حیاتی منطقه محسوب میشود، افزود: افزایش تردد ماشینهای سنگین و استفاده از مسیرهای جایگزین موقت، بار ترافیکی جاده را بهطور چشمگیری افزایش داده و خطرات رانندگی را دوچندان کرده است.
وی گفت: شرایط بهقدری نگرانکننده شده که حتی شخصاً به دلیل دغدغه ایمنی، از ادامه تدریس در دانشگاه فرهنگیان صرفنظر کردهام.
امام جمعه آیسک با تأکید بر اینکه مطالبه تکمیل این جاده موضوع تازهای نیست، تصریح کرد: این پروژه بیش از ۱۶ سال است که میان وعدهها و کمبود منابع مالی معطل مانده است.
وی بیان کرد: از ابتدای حضور بنده در آیسک، این جاده یکی از اصلیترین مطالبات مردم بوده و بارها از سوی شورای اسلامی، مسئولان محلی و مردم پیگیری شده است.
وی ادامه داد: بین خود و خدا شهادت میدهم که از ناحیه مردم و مسئولان منطقه کوتاهی صورت نگرفته و مکاتبات و جلسات متعددی برگزار شده است. مشکل اصلی، نبود تأمین پایدار بودجه است؛ بهگونهای که پیمانکار پس از آغاز کار و در نبود منابع مالی کافی، ناچار به کند کردن یا توقف پروژه میشود.
حجتالاسلام خوشخو با اشاره به پیگیریهای اخیر و بازدید میدانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در جریان این بازدید، قول داده شد حدود ۶ کیلومتر از مسیر تا اوایل بهمنماه آماده بهرهبرداری شود و ادامه پروژه نیز تا پایان سال آینده تکمیل گردد؛ اقدامی که میتواند بخشی از نگرانیهای مردم را کاهش دهد.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای پروژه خاطرنشان کرد: بیش از دو دهه انتظار برای تکمیل یک جاده حیاتی، قابل قبول نیست. این سؤال جدی مطرح است که چند نفر دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا این پروژه در اولویت واقعی قرار گیرد.
امام جمعه آیسک در پایان خواستار اختصاص بودجه ویژه به این محور از محل سفر رئیسجمهور به استان شد و تأکید کرد: جان مردم شوخیبردار نیست و همه دستگاههای مسئول از جمله استانداری، نماینده مجلس، فرمانداری، دادستانی و ادارهکل راه و شهرسازی باید با جدیت و هماهنگی کامل، این مطالبه بهحق مردم را پیگیری کنند تا دیگر شاهد داغدار شدن خانوادهها نباشیم.
