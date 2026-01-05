اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کاروان هنری «روایت حبیب» (فصل پنجم ایران‌مرد) هم‌زمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه در بجنورد برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه فرهنگی و هنری با هدف تبیین مکتب شهید سلیمانی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد میزبان علاقه‌مندان و اقشار مختلف مردم خواهد بود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: اجرای ضرب زورخانه‌ای، برپایی نمایشگاه طراحی چهره، نمایشگاه کارتون و کاریکاتور با موضوع جنگ ۱۲ روزه، تولید آثار خوشنویسی از جمله بخش‌های این رویداد است.

صدیقی کلاته گفت: همچنین خاطره‌گویی، اجرای رجزخوانی و نقالی با موضوع جنگ ۱۲ روزه، رونمایی از مستند «ایمان»، سخنرانی و اجرای گروه سرود در قالب این برنامه پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: این رویداد تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، مفاهیم مقاومت و ایثار و ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی را برای مخاطبان به‌ویژه نسل جوان تبیین کند.