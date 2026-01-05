به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست کمیته روانسازی ترانزیت و لجستیک بینالملل روز دوشنبه پانزدهم دیماه به ریاست «مهران قربانی» معاون حملونقل این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، ابتدا گزارشی از عملکرد ترانزیتی کشور ارائه شد و در ادامه نشست، دستور جلسه «دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت با موضوع طرح باکپر ناوگان خروجی از کشور» مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط حاکم و فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه بینالمللی، پیشنهادهایی به منظور جمع بندی و اتخاذ تصمیم در ستاد ملی ترانزیت ارائه شد.
در بخش دیگر نشست، «ترانزیت مشتقات نفتی از اقلیم کردستان عراق به مقصد افغانستان» بررسی شد.
در این رابطه با توجه به محدودیت و ممنوعیتهای اعمال شده توسط مراجع نظارتی بالادستی برای ترانزیت فرآوردهها و مشتقات نفتی از مبدأ عراق به مقصد افغانستان مقرر شد پیشنهادات ارائه شده از طریق دستگاههای دستاندرکار و مرجع نظارتی ذیربط طبق مصوبات مربوطه و پس از اخذ تضامین لازم مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
نظر شما