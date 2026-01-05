  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

وزیر نفت از تاسیسات پتروپالایش کنگان بازدید کرد

وزیر نفت از تاسیسات پتروپالایش کنگان بازدید کرد

بوشهر- وزیر نفت در جریان سفر یک روزه به عسلویه پس از بازدید از سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی از پتروپالایش کنگان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد با همراهی حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی دیگر از مدیران عازم عسلویه شد و مورد استقبال موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید یک روزه از سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم، پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و پتروپالایش کنگان بازدید کرد.

شرکت پترو پالایش کنگان با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع عظیم گازی کشور و تکمیل زنجیره ارزش هیدروکربوری تأسیس شده است.

این شرکت با تمرکز بر فرآوری و تبدیل گاز غنی فاز ۱۲ پارس جنوبی به محصولات با ارزش افزوده بالا، نقش کلیدی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران ایفا می‌کند.

فاز ۱۲، بزرگترین فاز پارس جنوبی، در جنوب شرقی‌ترین بخش این میدان و در مجاورت مرز دریایی قطر قرار دارد. بخش دریایی این فاز در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از ساحل ایران و بخش خشکی آن در منطقه کنگان (۶۵ کیلومتری غرب عسلویه) واقع شده است.

کد خبر 6714745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها