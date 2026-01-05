  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور از آتش‌سوزی کارخانه در آمل

پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور از آتش‌سوزی کارخانه در آمل

آمل- معاون اول رئیس‌جمهور در پی وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه شهرستان آمل، طی تماس‌های تلفنی جداگانه با مسئولان ارشد مدیریت بحران و امداد، آخرین وضعیت این حادثه را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع آتش‌سوزی در کارخانه کاله در شهرستان آمل، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور آخرین وضعیت این حادثه را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این تماس‌ها با تأکید بر ضرورت مدیریت سریع، دقیق و هماهنگ حادثه، خواستار به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های امدادی، ایمنی و خدماتی برای مهار هرچه سریع‌تر آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش خسارات احتمالی شد.

عارف همچنین با اشاره به ابعاد حادثه، از استان‌های همجوار خواست در صورت نیاز با اعزام تجهیزات، امکانات و نیروهای تخصصی، در عملیات مهار آتش و امدادرسانی مشارکت کنند و بر هماهنگی کامل میان سازمان مدیریت بحران کشور، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

وی در پایان بر لزوم حفظ ایمنی شهروندان، کارکنان کارخانه و نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه تأکید و خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از روند عملیات مهار آتش و اقدامات انجام‌شده شد.

استاندار مازندران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این گفت‌وگوها، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های در دست اجرا را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.

کد خبر 6714751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها