به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع آتش‌سوزی در کارخانه کاله در شهرستان آمل، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور آخرین وضعیت این حادثه را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این تماس‌ها با تأکید بر ضرورت مدیریت سریع، دقیق و هماهنگ حادثه، خواستار به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های امدادی، ایمنی و خدماتی برای مهار هرچه سریع‌تر آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش خسارات احتمالی شد.

عارف همچنین با اشاره به ابعاد حادثه، از استان‌های همجوار خواست در صورت نیاز با اعزام تجهیزات، امکانات و نیروهای تخصصی، در عملیات مهار آتش و امدادرسانی مشارکت کنند و بر هماهنگی کامل میان سازمان مدیریت بحران کشور، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

وی در پایان بر لزوم حفظ ایمنی شهروندان، کارکنان کارخانه و نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه تأکید و خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از روند عملیات مهار آتش و اقدامات انجام‌شده شد.

استاندار مازندران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این گفت‌وگوها، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های در دست اجرا را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.