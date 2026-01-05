  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

سوادکوهی: دستور تخلیه مناطق اطراف کارخانه آمل صادر شد

آمل - فرماندار آمل با بیان اینکه دستور تخلیه مناطق اطراف کارخانه آمل صادر شد، گفت: ایمن‌سازی محدوده هزار متری محل حادثه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سوادکوهی با اشاره به ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در کارخانه از صدور دستور تخلیه اضطراری واحدهای مسکونی و تجاری در محدوده پیرامونی این مجتمع صنعتی به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان خبر داد.

فرماندار شهرستان آمل، با اشاره به احتمال گسترش آتش‌سوزی کارخانه و سرایت آن به مناطق پیرامونی، اعلام کرد: به‌منظور پیشگیری از بروز خطر برای شهروندان، دستور تخلیه اضطراری واحدهای مسکونی و تجاری در شعاع هزار متری این مجتمع صنعتی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این تصمیم با هماهنگی دستگاه‌های امدادی، انتظامی و مدیریت بحران اتخاذ شده است، افزود: تخلیه این واحدها تا زمان مهار کامل آتش‌سوزی ادامه خواهد داشت و بازگشت ساکنان پس از اعلام رسمی مراجع مسئول امکان‌پذیر است.

فرماندار آمل تأکید کرد: اولویت اصلی مدیریت شهرستان حفظ جان شهروندان، کارکنان واحدهای صنعتی و نیروهای امدادی است و از مردم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و امدادی مستقر در محل داشته باشند.

سوادکوهی همچنین از استقرار نیروهای انتظامی، آتش‌نشانی، هلال احمر و خدمات شهری در محدوده حادثه خبر داد و گفت: مسیرهای منتهی به کارخانه کاله به‌صورت کنترل‌شده مدیریت می‌شود تا عملیات امدادرسانی و اطفای حریق بدون اختلال ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات مهار آتش‌سوزی همچنان با حضور گسترده نیروهای امدادی از شهرهای اطراف در حال انجام است و دستگاه‌های مسئول به‌صورت لحظه‌ای شرایط منطقه را رصد می‌کنند

