سوادکوهی: دستور تخلیه مناطق اطراف کارخانه آمل صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سوادکوهی با اشاره به ادامه عملیات مهار آتشسوزی در کارخانه از صدور دستور تخلیه اضطراری واحدهای مسکونی و تجاری در محدوده پیرامونی این مجتمع صنعتی بهمنظور حفظ ایمنی شهروندان خبر داد.
فرماندار شهرستان آمل، با اشاره به احتمال گسترش آتشسوزی کارخانه و سرایت آن به مناطق پیرامونی، اعلام کرد: بهمنظور پیشگیری از بروز خطر برای شهروندان، دستور تخلیه اضطراری واحدهای مسکونی و تجاری در شعاع هزار متری این مجتمع صنعتی صادر شده است.
وی با بیان اینکه این تصمیم با هماهنگی دستگاههای امدادی، انتظامی و مدیریت بحران اتخاذ شده است، افزود: تخلیه این واحدها تا زمان مهار کامل آتشسوزی ادامه خواهد داشت و بازگشت ساکنان پس از اعلام رسمی مراجع مسئول امکانپذیر است.
فرماندار آمل تأکید کرد: اولویت اصلی مدیریت شهرستان حفظ جان شهروندان، کارکنان واحدهای صنعتی و نیروهای امدادی است و از مردم درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و امدادی مستقر در محل داشته باشند.
سوادکوهی همچنین از استقرار نیروهای انتظامی، آتشنشانی، هلال احمر و خدمات شهری در محدوده حادثه خبر داد و گفت: مسیرهای منتهی به کارخانه کاله بهصورت کنترلشده مدیریت میشود تا عملیات امدادرسانی و اطفای حریق بدون اختلال ادامه یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، عملیات مهار آتشسوزی همچنان با حضور گسترده نیروهای امدادی از شهرهای اطراف در حال انجام است و دستگاههای مسئول بهصورت لحظهای شرایط منطقه را رصد میکنند
نظر شما