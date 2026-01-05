انتقال صنایع بزرگ به شرق هرمزگان باید با نگاه ملی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده دوشنبه شب در نشست شورای حکمرانی مطلوب استان هرمزگان با اشاره به چالش‌های آینده در حوزه محیط زیست اظهار کرد: برخی پدیده‌ها که امروز در کنار آن‌ها شکل گرفته‌ایم، در آینده می‌تواند ما را تهدید کند، از این رو باید از هم‌اکنون با نگاه به منافع مردم و حفظ محیط زیست پاک، تصمیم‌گیری‌های دقیقی انجام شود.

وی افزود: در موضوع آب‌شیرین‌کن‌ها نیز اگر این ظرفیت مثبت است باید به همه استان‌ها برسد و اگر پیامدهای منفی دارد، این پیامدها نیز به‌صورت عادلانه میان استان‌های ساحلی تقسیم شود. ما بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم و لازم است سایر استان‌ها نیز در این مسیر همکاری و همراهی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به لزوم انتقال برخی صنایع بزرگ به شرق استان گفت: به‌ویژه صنایع جدیدی که قرار است راه‌اندازی شوند، می‌توانند در شرق هرمزگان مستقر شوند؛ منطقه‌ای که از ظرفیت‌های بکر و آماده، به‌خصوص در سواحل مکران برخوردار است و از منظر اسناد بالادستی کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار دارد.

عبادی‌زاده با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بیان کرد: در این سفر تأکید کردم که یک روز برای هرمزگان کم است و رئیس‌جمهور نیز اعلام کردند که در آینده برنامه‌ریزی برای سفر کامل‌تر و چندروزه به استان دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انتخاب مدیران شایسته، به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) استناد کرد و گفت: حضرت در انتخاب کارگزاران هیچ تعارفی نداشتند و حتی شخصیت‌های بزرگی همچون ابوذر غفاری و کمیل را برای برخی مسئولیت‌ها مناسب نمی‌دانستند، چرا که اصل «شایستگی» در مدیریت، امری اساسی است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان تأکید کرد: اگر مدیر ضعیفی در جایگاهی منصوب شود، مسئولیت ضعف او پیش از همه متوجه کسی است که او را منصوب کرده است. در انتصابات، دو عنصر تخصص و تعهد باید توأمان مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به تعبیر شهید چمران، کسی که تخصص ندارد و مسئولیتی را می‌پذیرد، در تعهد او نیز باید تردید کرد و امیدواریم این نگاه علوی سرلوحه تصمیم‌گیری همه مدیران کشور قرار گیرد.