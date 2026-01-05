به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با معاون رئیس‌جمهور، با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی کلان‌شهر تهران، بر ضرورت پیشگیری از بروز مشکلات مشابه در سایر استان‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بندرعباس به عنوان یک کلان‌شهر در مسیر توسعه قرار دارد، محیط زیست را از دغدغه‌های جدی استان هرمزگان دانست و اظهار کرد: تمرکز استقرار صنایع در غرب بندرعباس اگر بدون ملاحظات زیست‌محیطی ادامه یابد، می‌تواند در آینده چالش‌آفرین باشد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به نقش آب‌شیرین‌کن‌ها افزود: آب‌شیرین‌کن‌ها از یک سو ظرفیت مهمی برای تأمین نیاز آبی استان و کشور هستند، اما از سوی دیگر، در صورت بی‌توجهی به الزامات زیست‌محیطی، تهدیدی جدی برای سواحل دریا و آبزیان به شمار می‌روند؛ به‌ویژه اگر تمرکز این تأسیسات در یک منطقه خاص دنبال شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر لزوم توزیع متوازن آب‌شیرین‌کن‌ها در نوار ساحلی کشور تصریح کرد: تمرکز این تأسیسات در یک نقطه از هرمزگان می‌تواند در آینده مشکلات و آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی برای ساحل‌نشینان استان به همراه داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ‌سازی عمومی و صیانت از محیط زیست، مجموعه‌های فرهنگی و دینی استان با جدیت پای کار هستند و حفظ محیط زیست را یک مسئولیت همگانی می‌دانند.