غلامرضا شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت پانزدهم دیماه، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برای تشکیل گزینش، اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده توسط کارشناسان هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور، هسته گزینش استانداری کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ موفق شد از رتبه ۳۱ کشوری ارتقا یافته و در زمره گزینشهای برتر کشور قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت شیوه تعامل با مراجعان افزود: رویکرد ما در هسته گزینش استانداری بهگونهای است که مراجعان با احساس آرامش و اطمینان، فرایند گزینش را طی کنند و در عین رعایت ضوابط قانونی، صداقت، امانتداری و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهعنوان اصول محوری مدنظر قرار میگیرد.
رئیس هسته گزینش استانداری کرمانشاه با اشاره به مبانی قانونی عملکرد این مجموعه، خاطرنشان کرد: مبنای اصلی در فرایند گزینش، فرمان ششمادهای حضرت امام خمینی (ره) صادره در پانزدهم دیماه ۱۳۶۱ است که تأکید دارد ملاک سنجش افراد، وضعیت فعلی آنها بوده و هرگونه تجسس در امور خصوصی افراد، بهجز گروههای خرابکار، ممنوع است و در موارد شبهه اخلاقی، اصل بر برائت افراد گذاشته میشود.
شعبانی در ادامه، بیانات مقام معظم رهبری را دومین معیار اساسی در گزینش عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بر لزوم گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق تأکید دارند و ما نیز متناسب با شرایط زمانی و مکانی، این رهنمودها را سرلوحه کار خود قرار دادهایم.
وی همچنین به توجه هسته گزینش استانداری به گفتمان دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: بر اساس تأکیدات رئیسجمهور مبنی بر اینکه «ایران برای همه ایرانیان است»، عدالت، انصاف و پرهیز از هرگونه ظلم نسبت به افراد در فرایند گزینش مورد توجه جدی قرار دارد و در همین راستا، تکریم اربابرجوع که مورد تأکید استاندار کرمانشاه است، همواره در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هسته گزینش استانداری کرمانشاه در پایان تصریح کرد: در این مجموعه، بدون لحاظ گرایشهای سیاسی، قومیتی و مذهبی و بدون رجوع به گذشتههای دور یا ورود به حریم خصوصی افراد، تنها «حال فعلی» متقاضیان در بازه یکسال منتهی به فرایند گزینش ملاک عمل قرار میگیرد تا افراد شایسته برای تصدی مسئولیتهای اجرایی انتخاب شوند.
