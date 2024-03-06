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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱

مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه منصوب شد

مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه- طی حکمی از سوی معاون وزیر و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت کشور جهانبخش زنگنه تبار به عنوان عضو و مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل راسخی معاون وزیر و دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور طی حکمی، جهانبخش زنگنه تبار را به عنوان عضو و مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه منصوب کرد.

خدمت صادقانه به نظام گزینش کشور و گزینش در راستای انتخاب افراد اصلح، مؤمن، متعهد و شایسته با روحیه انقلابی و جهادی و خدمتگزار از نکاتی است که در حکم مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه بر آن تاکید شده است.

زنگنه تبار، مسؤلیت هایی همچون معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان اسلام آبادغرب، معاون فرمانداری شهرستان کنگاور، بخشدار مرکزی سنقر و کلیایی و سرپرست فرمانداری شهرستان صحنه را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است حکم جهانبخش زنگنه تبار یکساله خواهد بود.

کد مطلب 6048585

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