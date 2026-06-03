غلامرضا شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از به‌کارگیری ۵۷ نیروی جدید در سازمان آتش‌نشانی شهرداری خبر داد و اظهار کرد: این افراد پس از موفقیت در مراحل مختلف آزمون کتبی، عملی و ارزیابی‌های روان‌شناختی و همچنین طی فرآیند قانونی گزینش، فعالیت خود را در واحدهای عملیاتی آتش‌نشانی آغاز کرده‌اند.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان از میان متقاضیانی انتخاب شدند که بالاترین امتیازها را در مراحل استخدامی کسب کرده بودند و با موافقت و دستور استاندار کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به شهروندان به مجموعه آتش‌نشانی پیوستند.

مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه با اشاره به روند انتخاب نیروها تصریح کرد: فرآیند گزینش بر پایه شایسته‌سالاری و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شده و معیارهایی همچون صداقت، امانتداری، تعهد و پایبندی به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

شعبانی خاطرنشان کرد: نیروهای جذب شده از میان برادران شیعه، سنی و اهل حق انتخاب شده‌اند و در تمامی مراحل، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، مذهبی و قومی، اصل عدالت و برابری فرصت‌ها رعایت شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی گفت: با توجه به نیاز این مجموعه به نیروی انسانی متخصص و ضرورت ارائه خدمات شبانه‌روزی به شهروندان، حضور این نیروهای جدید می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات امدادی و عملیاتی ایفا کند.

مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه افزود: آتش‌نشانان جدید در بخش‌های مختلف عملیاتی به کارگیری شده‌اند و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، در انجام مأموریت‌های محوله موفق عمل کنند.

شعبانی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان هسته گزینش استانداری کرمانشاه اظهار کرد: تلاش مجموعه گزینش همواره بر اجرای دقیق قوانین، رعایت عدالت و انتخاب نیروهای شایسته برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم متمرکز بوده است.