سلیمانی: برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری هدف اصلی است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: برگزاری انتخاباتی سالم، امن و با مشارکت حداکثری هدف اصلی ستاد انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست اعضا و مسئولان ستاد انتخابات شهرستان تنگستان بر اهمیت انتخابات به عنوان تجلی اراده مردم و نماد مردم‌سالاری تاکید کرد و وظیفه مجریان این رویداد مهم را سنگین و خطیر خواند.

فرماندار تنگستان با اشاره به ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر از تاریخ ۲۱ دی ماه جاری، اضافه کرد: انتظار می‌رود افراد دلسوزی که سواد کار را دارند و هدفشان خدمت به مردم هست برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان تنگستان برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و با مشارکت حداکثری، خواستار تلاش مضاعف، همدلی و هم‌افزایی تمامی اعضا و مسئولان ستاد در راستای تحقق این اهداف شد و بر اجرای به موقع و قانونی مراحل انتخابات تاکید کرد.

سلیمانی این انتخابات را از منظر سیاسی مهم خواند و افزود: باید همه تلاش کنند با برگزاری انتخاباتی باشکوه دشمنان نظام و انقلاب را مأیوس و توطئه‌های آنها را خنثی کنند.

فرماندار تنگستان در ادامه، ضمن ابلاغ احکام انتصاب مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات، بر رعایت دقیق قانون، حفظ بی‌طرفی کامل، شفافیت در تمامی مراحل و همکاری سازنده میان کمیته‌ها تاکید کرد.

این نشست با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی هرچه بیشتر برای برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه در شهرستان تنگستان برگزار و اعضا و مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات این شهرستان منصوب شدند.

