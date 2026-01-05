عامل تشویش اذهان عمومی در شهرستان مهریز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مهدی رحماندوست گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارش‌های متعدد دریافتی از سوی کاربران مشخص شد فردی با اهداف مختلف از جمله تشویش اذهان عمومی اقدام به تهیه و انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی با مضامین مختلف می‌کنند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار متخصصان پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از انجام اقدامات فنی و عملیاتی، فردی که اقدام به انتشار این گونه محتواهای غیرقانونی می‌کرد دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات و اقرار به بزه انتسابی و همچنین پاک سازی صفحات مجازی، به جهت تعیین تکلیف قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی مهریز بیان کرد: با توجه به اینکه دشمنان همچنان در صدد مبادرت به انتشار انواع محتواها به منظور تشویش اذهان عمومی دارند به تمامی کاربران فضای مجازی توصیه کرد ضمن بهره‌برداری صحیح از فضای سایبر از انتشار هرگونه کلیپ صوتی و تصویری در تضاد با امنیت و آرامش مردم و همچنین در تضاد با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، اکیداً اجتناب کنند.

سرگرد رحماندوست در پایان خاطر نشان کرد: در مواجهه با موارد مشکوک و مخل نظم اجتماعی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس https://fata.gov.ir و یا شماره‌گیری ۰۹۶۳۸۰ آن را به پلیس فتا اعلام نمایند.