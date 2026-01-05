انتظار مردم از مسئولان حل مشکلات کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی از دولت و تصمیم‌گیران انتظار حمایت بیشتری دارد، به‌ویژه در شرایط دشواری که اکنون با آن روبه‌رو هستیم.

وی افزود: امیدواریم آقای مدنی زاده وزیر اقتصاد، که به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور دارد، حمایت‌های بیشتری از بخش خصوصی به عمل آورند تا مشکلات پیش‌آمده کاهش یابد.

وی ادامه داد: لازم است به برخی مسائل اقتصادی، به‌خصوص در حوزه ارزی و نوسانات شدید آن، توجه بیشتری شود. تصمیماتی که دولت در هفته‌های اخیر اتخاذ کرده، موجب اعتراضاتی در برخی نقاط کشور شده است.

حسن زاده یادآور شد: همه ما باور داریم که ملت نجیب و شریف ایران اسلامی هرگز به دنبال ایجاد اختلال در نظام و کشور نیست، بلکه این اعتراضات ناشی از سختی‌های معیشتی و مشکلاتی است که در زندگی روزمره مردم به وجود آمده و عمدتاً اقتصادی است.



رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ضروری است که برای ترمیم این مشکلات اقدام فوری صورت گیرد تا اعتماد و آرامش به جامعه بازگردد، به‌خصوص در روزهای پایانی سال؛ در حال حاضر در نیمه دی‌ماه هستیم و ماه‌های بهمن و اسفند به دلیل تعطیلات متعدد و همچنین فروردین‌ماه که معمولاً فعالیت اقتصادی کمتری دارد، بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.

وی تاکید کرد: بسیاری از این بنگاه‌ها تعهدات سنگینی دارند و باید حداقل حقوق شش‌ماهه پرسنل خود را تأمین کنند. در حال حاضر، نگرانی‌های بزرگی وجود دارد و حتی برخی فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند که همین امروز هم در پرداخت تعهدات خود به بازار، بانک‌ها و پرسنل با مشکل مواجهند؛ امروز یکی از فعالان اقتصادی می‌گفت ماه گذشته برای پرداخت حقوق پرسنلش خودروی خود را فروخته است.



حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: این مشکلات نه علیه نظام و کشور، بلکه ناشی از فشارهای اقتصادی است. ان‌شاءالله با کمک خداوند و تدبیر بیشتر مسئولان، آرامش به جامعه بازگردد. انتظار مردم از شما و سایر مسئولان و نمایندگان مجلس این است که در این شرایط بحرانی در کنار مردم باشید و مشکلات را به گونه‌ای حل کنید که در شأن ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.