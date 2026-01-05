اعتکاف پر شور نرماشیر با حضور بیش از ۲ هزار نفر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع شهرستان نرماشیر در ایام البیض، شاهد حضور پرشور بیش از ۲ هزار و ۱۵ نفر از معتکفین بود که این جمع شامل دانشآموزان دختر و پسر به همراه خانوادههایشان میشد که فضای معنوی این مکان مقدس را در ماه رجب متبرک کردند.
در این میان، ۳۱۵ نفر از دانشآموزان دختر، با حضور در مسجد جامع شهر، حس و حال معنوی اعتکاف را تجربه کردند.
فضای مسجد جامع در طول ایام اعتکاف، آکنده از معنویت بود و به ویژه در سالروز ولادت حضرت امام علی (ع)، برنامههای شاد و متنوعی از جمله جشن و مولودیخوانی برگزار شد.
همچنین، در سالروز وفات حضرت زینب (س)، مراسم عزاداری و دعاخوانی برای حاضران تدارک دیده شد.
در ایام اعتکاف برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوعی در مسجد جامع نرماشیر به اجرا درآمد که از آن جمله میتوان به محفل انس با قرآن، گردهماییهای معنوی و اقامه نماز جماعت اشاره کرد.
در آخرین روز اعتکاف نیز اعمال «ام داوود» به جا آورده شد و در پایان مراسم، جوایزی به رسم یادبود به برندگان مسابقات فرهنگی و فعالان مسجد اهدا گردید.
همچنین در اقدامی فرهنگی، کتاب «حالت پرواز (زندگی با آیهها)» به عنوان یادبود به تمامی دانشآموزان دختر شرکتکننده در مراسم اهدا شد.
امسال حدود نیمی از معتکفین برای اولین بار در مراسم اعتکاف شرکت کردهاند و همگی از حضور خود در این رویداد معنوی ابراز رضایت و خرسندی عمیق داشتند.
این برنامهها با همت حجت الاسلام بامری امام جمعه، سرهنگ برجی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، حجت الاسلام کریم آبادی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، سرکار خانم قادری مسئول دارالقرآن و جمعی از مسئولان شهرستان نرماشیر برگزار شد.
خبرنگار: فاطمه جرجندی
نظر شما