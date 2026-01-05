به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ریگان در ایام البیض شاهد جلوهای زیبا از بندگی و شور معنوی بود؛ اعتکاف ویژهای که با استقبال گسترده دختران نوجوان این دیار همراه شد.
این مراسم معنوی با هدف صیقل دادن روح و ایمان نسل جدید در خلوت با معبود برگزار گردید.
امسال استقبال دختران نوجوان ریگان از این آئین مذهبی، نوید بخش آیندهای روشن و ایمان مستحکم در میان نسل جستجوگر شهرستان است.
تعداد معتکفین دانشآموز دختر در مسجد جامع ریگان به تنهایی ۵۵۰ نفر گزارش شده است که نشاندهنده عمق اشتیاق این قشر به تقرب الهی است.
تصاویر ثبت شده از این خلوتگاه نورانی، گویای زمزمهها و نجواهای خالصانهای است که در این حرم امن الهی شنیده میشود؛ جایی که هر نگاه یک نیایش و هر لحظه فرصتی برای پرواز روح است.
این مراسم با همت مسئولین فرهنگی شهرستان ریگان برگزار شد و نوجوانان ریگانی بار دیگر نشان دادند که دلهایشان لبریز از محبت و اشتیاق برای پیوند با پروردگار است.
خبرنگار: ساجده بامری
